Verejné vypočúvanie kandidátov na post generálneho prokurátora by mohlo byť 19. novembra

BRATISLAVA - Verejné vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora by mohlo byť 19. novembra. Povedal to predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO).

Poslanci z klubov OĽANO, SaS a Sme rodina neplánujú navrhovať svojich kandidátov, v klube Za ľudí o tom ešte debatujú. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) oslovil na tento post dve ženy, ich mená nekonkretizoval. Nominácie sa môžu podávať do 9. októbra. Vzhľadom na nedávno schválenú novelu zákona o prokuratúre môžu kandidáta na generálneho prokurátora navrhovať okrem profesijných organizácií, právnických fakúlt či ministerky spravodlivosti aj poslanci NR SR. Vetrák nie je podľa svojich slov zástancom toho, aby poslanci navrhovali kandidátov. "Budem presadzovať, aby sme si držali líniu, že poslanecký klub OĽANO neuprednostňuje politické nominácie," priblížil.

Vetrák, ako aj podpredseda ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik (SaS) si chcú počkať na nominácie od ostatných subjektov. Ani poslanci za SaS nebudú podľa Baránika navrhovať svojho kandidáta. Kandidáta neplánuje navrhovať ani klub Sme rodina. "Z medializovaných mien sa nám zdajú vhodní viacerí," povedal šéf klubu Peter Pčolinský. Šeliga si myslí, že ak poslanci majú dobrých kandidátov, nie je problém, aby ich navrhli. "Nevzbudzuje to žiadny základ pre zaujatosť. U nás začína debata, akým spôsobom sa postavíme ku kandidátom, či ich budeme hľadať aj my. Oslovil som pár ľudí, ktorých považujem za schopných a odborne a morálne zdatných, aby uvažovali o tejto funkcii, ale nič nie je ani dohodnuté, ani sľúbené," povedal s tým, že oslovil dve ženy. V počte vhodných možných kandidátov sa podľa Šeligu "točíme v kruhu desiatich ľudí".

Predstavitelia koalície sa zhodujú, že kľúčový pre výber vhodného kandidáta bude verejný híring. Parlament má voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR má následne vymenovať do funkcie prezidentka Zuzana Čaputová. Jaromírovi Čižnárovi cez leto uplynulo sedemročné funkčné obdobie. Prokuratúru mohol viesť až do vymenovania svojho nástupcu, no keďže požiadal o uvoľnenie z funkcie, prokuratúre zatiaľ šéfuje jej prvá námestníčka Viera Kováčiková.

Fakulty i rada prokurátorov plánujú na tento post navrhnúť prokurátora

Právnické fakulty i Rada prokurátorov SR plánujú na post generálneho prokurátora navrhnúť osobu z radov prokurátorov. Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave Eduard Burda na tento post pravdepodobne navrhne Jozefa Čentéša. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) navrhne kandidáta len v prípade, ak bude existovať reálna šanca, že kandidát získa potrebnú väčšinu v parlamente. "Netajím sa tým, že za výborných kandidátov považujem profesora Čentéša, doktora Maroša Žilinku a doktora Jána Šantu. Vzhľadom na dlhodobú intenzívnu spoluprácu, ako aj výborné osobnostné a odborné predpoklady potenciálneho kandidáta je najväčším favoritom na zisk nominácie od PraF UK profesor Čentéš," povedal Burda.

Generálny prokurátor by mal byť podľa neho kariérny prokurátor. "Jednak pozná detailne prostredie aj interné postupy na prokuratúre. Jednak má väčšiu šancu získať rešpekt u podriadených," dodal Burda. Kandidáta bude navrhovať aj Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dekan fakulty Michal Turošík meno nekonkretizoval, no uviedol, že ide o dlhoročného prokurátora. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy tiež navrhne kandidáta, pričom podľa dekanky Kataríny Šmigovej zvažuje vyberať z radov prokurátorov. Rada prokurátorov navrhne na tento post prokurátora. "Uchádzači budú pozvaní na zasadnutie rady prokurátorov koncom septembra, kde sa predstavia, odprezentujú a budú odpovedať na otázky členov rady a pozvaných hostí. Rada včas oznámi verejnosti, ktorého kandidáta bude navrhovať," uviedol predseda rady prokurátorov Juraj Purgat.

Využiť právomoc je pripravená aj Kolíková

Šéfka rezortu spravodlivosti je tiež pripravená využiť svoju právomoc navrhovať kandidátov. "Myslím si, že tu máme viacero osôb, ktoré by boli vhodnými a spôsobilými byť kandidátom na generálneho prokurátora. Osobnú predstavu mám. Ale toto svoje oprávnenie využijem len v prípade, ak bude existovať reálna šanca, že daný kandidát získa potrebnú väčšinu v parlamente," povedala Kolíková.

Kandidáta chce nominovať aj riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV) Jozef Vozár. "Kritériá sú pre mňa tie, aby to bol charakterný človek, odborník najmä v trestnom práve a bojovník za právo a spravodlivosť," odpovedal na otázku, či bude navrhovať niekoho z radov prokurátorov alebo neprokurátorov. "Ani jedno meno, o ktorom uvažujem, nie je neznáme," dodal. Kandidáta plánuje navrhnúť aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. "Aktuálne je v procese výberu vhodných kandidátov a kandidátok, ktorý zakladá na vysokej odbornosti, nezávislosti a morálnom kredite. Vzhľadom na to, že zatiaľ nemá žiadne mená potvrdené, je predčasné ich konkretizovať," uviedla Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.

Vládna koalícia v nedávno schválenej novele zákona o prokuratúre presadila návrh, aby sa o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR mohla uchádzať aj osoba, ktorá nie je prokurátorom. Zároveň sa rozšíril aj okruh subjektov, ktoré môžu kandidátov navrhovať. Parlament má voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Šéfa GP má následne vymenovať do funkcie prezidentka Zuzana Čaputová.