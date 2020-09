Tragikomédia na D1! Opilec s troma deťmi v aute spôsobil nehodu a utiekol, skončil nahý v putách

Opitý vodič s troma malými deťmi v aute narazil najprv do iného auta, následne do zvodidiel.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

BRATISLAVA - Opitý vodič s troma malými deťmi v aute narazil najprv do iného auta, následne do zvodidiel. Potom pokračoval v jazde. K nehode došlo v utorok (15. 9.) na diaľnici D1 smerom do Bratislavy. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.