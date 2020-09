Tragédia pri Rimavskej Sobote: FOTO Vodič po náraze (†42) vypadol z rotujúceho auta, jeho synček volal o pomoc

CAKOV/BARCA – Osemročnému chlapcovi sa po autonehode naskytol hrozný pohľad. Jeho otec bezvládne ležal na zemi a oživovali ho záchranári. Žiaľ, počas prevozu do nemocnice zomrel. K tragédii došlo na rovnom úseku panelovej cesty medzi obcami Cakov a Barca.

V utorok večer sa medzi obcami Cakov a Barca stala dopravná nehoda, ktorá mala tragické následky. Štyridsaťdvaročný otec niekoľkých detí podľa polície jazdil po účelovej komunikácií, kde z doposiaľ nezistených príčin zišiel autom ku krajnici.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Následne vošiel do trávnatej časti. Vozidlo prednou časťou prerazilo krovie a narazilo do zeminy, potom sa viackrát prevrátilo. „Počas rotovania auta vodič cez ľavé predné okno vypadol, následkom čoho utrpel vážne zranenia. Na mieste ho záchranári oživovali, ale počas prevozu do nemocnice zraneniam podľahol,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

V aute bol aj mužov 8-ročný syn, ktorý utrpel ľahké zranenia. Svedkyňa nešťastia televízii Joj povedala, že keď zranený muž ležal na zemi, jeho dieťa volalo o pomoc. „Počula som, ako kričí malé dieťa: Otec, otec, pomoc!“ povedala. Chlapec podľa nej stále opakoval, aby pomohli jeho otcovi. Dieťa utrpelo ľahké zranenia a záchranári ho previezli do nemocnice, kde ho hospitalizovali.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Prečo muž havaroval na rovnej ceste, vyšetrujú policajti. Polícia načrtla, že šlo o rýchlu jazdu. Aj domáci si myslia, že musel jazdiť veľmi rýchlo. „V prípade bola nariadená súdna pitva, pri ktorej budú zisťovať aj prípadné požitie alkoholu. Polícia v Rimavskej Sobote začala trestné stíhanie pre usmrtenie a dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania,“ dodala polícia.