KORONAVÍRUS Gröhling: Identifikovaný prípad ochorenia COVID-19 je v 100 školách

Branislav Gröhling

Zdroj: TASR - Dano Veselský

BRATISLAVA – Identifikovaný prípad ochorenia COVID-19 je k pondelku do 11.30 h potvrdený na 100 školách, v rámci toho je zatvorených 417 tried. Počas pondelkového zasadnutia krízového štábu to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).