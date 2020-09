Budúci rok chceme otvoriť trh s učebnicami aj pre druhý stupeň ZŠ, tvrdí Gröhling

"Otvorený trh s učebnicami prinesie pre školy väčšiu slobodu v rámci vyberania si učebníc," uviedol minister s tým, že školám rezort poskytol financie, z ktorých si mohli postupne učebnice objednať u vydavateľov. Podľa neho sa školy novým podmienkam veľmi rýchlo prispôsobili, rovnako to bolo aj v prípade vydavateľov učebníc. Gröhling uviedol, že budúci rok v marci bude rezort školstva prezentovať, ako finančný balík budú posielať školám pre jednotlivé ročníky škôl.

"Rovnako v marci budeme dávať dokopy balík učebníc, z ktorého si môžu vyberať. Budeme hovoriť aj o tom, kedy budeme tento balík učebníc nejakým spôsobom dopĺňať, pretože aj učebnice prichádzajú postupne a my ich schvaľujeme. Dávame školám možnosť vybrať si zo širšieho spektra učebníc, ktoré môžu neustále pribúdať," priblížil šéf rezortu školstva. Ako dodal, na jednej strane si môžu školy vyberať učebnice, ktoré chcú, a rovnako aj učitelia môžu učiť z učebníc, ktoré si vyberú. "Rodičia začínajú šetriť aj finančné prostriedky, pretože školy majú tú možnosť, aby si vyberali učebnice, ktoré chcú," uviedol.

V tejto súvislosti minister opäť vyzval autorov učebníc, aby začali písať a tvoriť učebnice. "Doteraz to bolo o tom, že ministerstvo rozhodlo o jednom type učebnice, ktorý sa distribuoval po celom Slovensku, takže nikto nemal záujem písať učebnice. Tým pádom nemohol učebnicový trh nijakým spôsobom ani rásť," poznamenal minister. Podľa neho teraz autori učebníc vedia, že keď vytvoria dobrú učebnicu, tak si ju školy budú vyberať. "Verím, že v priebehu pár rokov budeme mať nové, kvalitné učebnice," uviedol minister.

"Budúci rok aj po dohode s ministerstvom financií by sme chceli otvoriť trh s učebnicami aj pre celý druhý stupeň ZŠ. Následne by sme chceli ísť na stredné školy," povedal minister školstva. Vysvetlil, že najväčšie problémy sú práve pri odborných školách a učebniciach, ktoré majú žiaci používať. "Možno by sme pri stredných školách chceli viac dbať na digitalizáciu učebníc, ktoré je prepojené aj s tým, že by sme chceli školy vybaviť aj počítačovými zariadeniami," uzavrel minister.