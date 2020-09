Prvých 72 hodín bez jedla! Vyšetrovateľ NAKA reaguje na hladovku Moniky Jankovskej

BANSKÁ BYSTRICA - Bývalá štátna tajomníčka sa v sobotu ráno vo väznici v Banskej Bystrici rozhodla pre protestnú hladovku. O svojom kroku informovala listom riaditeľa väznice. Dnes ráno uplynulo 72 hodín počas ktorých Monika Jankovská odmieta vziať do úst čo i len malé sústo jedla. Vo vyhlásení pre médiá uviedla aj dôvody tohto radikálneho rozhodnutia. Prstom ukázala na vyšetrovateľa NAKA Petra Juhása. Policajt známy z kauzy Kuciak reaguje vyhlásením.

Monika Jankovská bola chudá ešte počas svojej kariéry na ministerstve spravodlivosti. Po umiestnení do väzby, kde aj aktuálne už viac ako polroka, podľa viacerých ľudí, ktorí Jankovskú poznajú, ešte schudla. Hladovka pre ktorú sa odhodlala preto mnohých šokovala. „S klientkou som kontakte, nič sa nezmenilo, stále pokračuje vo svojej hladovke,“ povedal nám 72 po vyhlásení Jankovskej hladovky jej advokát Peter Erdős. Podľa vyjadrení riaditeľky odboru podpory centrálneho riadenia a komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže je 72 hodín od začatia hladovky lehota, po ktorej Poriadok výkonu väzby určuje ďalší postup.

„Ak hladovka trvá viac ako 72 hodín, riaditeľ ústavu oznámi túto skutočnosť prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu a obvinenému sa poskytne potrebná zdravotná starostlivosť,“ napísala nám Katarína Nováková. Dnes je teda deň, keď by Jankovskú mali za mrežami navštíviť lekári a skontrolujú jej zdravotný stav. Keď bude bývalá štátna tajomníčka v hladovke pokračovať viac ako sedem dní, jej zdravotný stav budú vo väznici kontrolovať každý deň. No a podľa zdravotného stavu, môže byť bývalá sudkyňa umiestnená do väzenskej nemocnice v Trenčíne.

Zdroj: TASR

Monika Jankovská sa k zásadnému kroku rozhodla po obvinení z marenia spravodlivosti v kauze trenčianskeho baru Fatima a po sprísnení kvalifikácie skutku v kauze Búrka. Po vyhlásení protestnej hladovky vydala prostredníctvom svojho advokáta vyhlásenie o troch dôvodoch jej rozhodnutia.

Všetky tri dôvody majú spoločné jedno: rôzne a trvajúce porušovania mojich základných práv a slobôd:

Dôvod prvý: Nezákonný postup a rozhodnutie vyšetrovateľa Policajného Zboru JUDr. Petra Juhása týkajúce sa môjho obvinenia v kauze Fatima

Dôvod druhý: Neustále porušovanie viacerých mojich základných práv a slobôd najvyššími ústavnými činiteľmi v trestnom konaní vedenom proti mojej osobe

Dôvod tretí: Šikanózne a nezákonné zasahovanie Ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej do môjho práva na slobodnú voľbu obhajcu a spôsobu, akým túto obhajobu mnou zvolená obhajkyňa vedie“ napísala vo svojom vyhlásení bývala sudkyňa.

Na slová Moniky Jankovskej o nezákonnom postupe v súvislosti s obvinením v kauze Fatima zareagoval aj vyšetrovateľ NAKA Peter Juhás. Vyšetrovateľ, ktorého meno je známe hlavne z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zaslal Topkám stanovisko, ktoré požiadal zverejniť v plnom znení.

„V súvislosti s údajným porušovaním práv obvinenej JUDr. Moniky Jankovskej, o ktorých informovala médiá prostredníctvom svojho obhajcu, uvádzam, že samotným dozorujúcim prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trenčíne bolo v návrhu na vzatie obvinených P. V, A. Ž a M. Ž do väzby konštatované, že dňa 9.9.2020 vykonal v súvislosti s podaným podnetom na vzatie obvinených do väzby aj previerku vyšetrovacieho spisu, kde konštatoval zákonnosť a dôvodnosť trestného stíhania všetkých obvinených, teda aj obvinenej M. J. Samozrejme rešpektujem práva obvinenej na podávanie opravných prostriedkov, ako aj žiadostí o preskúmanie postupu policajta. Doposiaľ bola zo strany obvinenej podaná iba sťažnosť voči vzneseniu obvinenia a nebola podaná žiadna žiadosť o preskúmanie postupu policajta,“ reagoval na vyhlásenie Moniky Jankovskej vyšetrovateľ Peter Juhás.

Monika Jankovská už v súvislosti s obvinením v kauze baru Fatima podala podľa našich informácií voči obvineniu sťažnosť.