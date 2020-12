Búrka pokračuje! Ďalšie priznanie Moniky Jankovskej: Roznášala sudcom tisícové úplatky

„K spáchaniu tohto trestného činu sa priznávam, spáchala som ho tak, ako som to uviedla dnes vo svojej výpovedi a úprimne ľutujem spáchanie tejto trestnej činnosti,“ nechala sa počuť hneď niekoľko krát Monika Jankovská pred vyšetrovateľom Miroslavom Bacherom na Národnej kriminálnej agentúre v Nitre. Kauzách BÚRKA aj VÍCHRICA bývalej štátnej tajomníčke na ministerstve spravodlivosti pripisujú viacero trestných činov. Jankovská je obvinená zo zločinu podplácania, zločinu zasahovania do nezávislosti súdu, zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu prijímania úplatku.

Podľa týchto obvinení, snáď každý, koho kauza bývalej štátnej tajomníčky zaujíma očakával priznanie, ktoré otrasie celým Slovenskom. Lenže skutočnosť, ako ju vnímala Monika Jankovská je iná, ako ju popísali vyšetrovatelia v obvinení. Bývalá sudkyňa odmietla, že by od Mariána Kočnera, ktorý bol podľa jej výpovede jej kamarát, vzala kedykoľvek akýkoľvek úplatok a trestné činy, ktorých sa dopustila podľa jej slov nespáchala ako verejná činiteľka. Dopustiť sa ich mala tým, že zneužila priateľstvo s viacerými sudcami. A na záver vysvetlila aj majetok, ktorým rada prezentovala svoje postavenie v spoločnosti.

Tisíce eur v obálke

Monika Jankovská sa vari najviac venovala kauze televíznych zmeniek. V opise skutku priblížila, akým spôsobom sa v prípade angažovala a vysvetlila, že sudkyňu Zuzanu Marunikaovú, ktorá vec riešila, kontaktovala ako kamarátka. Vôbec si vraj neuvedomila, že by jej záujem o kauzu zmenky mohol byť vnímaný ako nátlakový. Akýkoľvek úplatok však v tejto súvislosti odmietla. Prípad, v ktorom sa priznáva k tomu, že bola akousi sprostredkovateľkou medzi Mariánom Kočnerom a sudkyňou, ktorá kauzu Maják Nádeje pojednávala.

„Dlhšiu dobu JUDr. Buľubášovú nespomínal a nespomínal ani Maják Nádeje. Asi na jar v r. 2017 sa zastavil, bol dosť nahnevaný a pri tomto stretnutí ma požiadal, aby som Buľubášovej odovzdala obálku, ktorú mi aj hneď dal. Povedal niečo v tom zmysle, že keď si s ňou taká kamarátka, tak jej to daj, pi.i nenažratej.... Prišla som k nej do bytu, ktorý má na Dunajskej ulici s tým, že som jej odovzdala obálku a povedala jej, že to je od Kočnera, že ona už vie o čo sa jedná. Buľubášová toto nejako nekomentovala, obálku si zobrala.... Obálku, ktorú mi odovzdal bola zalepená a zo zvedavosti som ju otvorila, bola podlhovastého tvaru. V obálke bolo myslím, 10.000,-Eur v 500,-Eurových bankovkách, preto nebola veľmi hrubá,“ opísala Jankovská svoju sprostredkovateľskú úlohu pri uplácaní sudkyne Mariánom Kočnerom.

Vzápätí dodala, že „K spáchaniu tohto skutku sa priznávam, spáchala som to tak, ako som to uviedla dnes vo svojej výpovedi a chcela by som uviesť ešte tú skutočnosť, že za čo mala byť predmetná obálka, som v období, kedy som ju dávala, som nevedela. Na základe uznesenia o vznesení obvinenia som si spojila dané fakty, že to zrejme súvisí s Majákom Nádeje. Spáchanie tohto trestného činu ľutujem,“ uzavrela jeden zo skutkov bývalá štátna tajomníčka.

VODÁRI

Priam zarážajúci úplatok pre sudcu Vladimíra Sklenku doniesla Jankovská podľa vlastných slov v súvislosti s kauzou Vodári. „Mohlo to byť niekedy na jar, alebo v lete 2017, kedy som bola oslovená, či poznám sudcu Sklenku a či viem u neho vybaviť jednu vec. Jednalo sa o tzv. kauzu Vodári. Bola mi daná spisová značka s tým, že išlo v danej kauze o vybavenie termínu a ak sa dá vybaviť vec v prospech žalobcu. Keďže som vedela o nadštandardným vzťahom Sklenku s Kočnerom, povedala som im, že skúsim danú vec zariadiť.... Za pomerne krátku dobu sa mi Kočner ozval, opäť sme sa stretli, povedal mi, že Sklenka hneď vedel o čo sa jedná, že vec pozrel, ale vzhľadom na to, že sa daná vec dá rozhodnúť v prospech aj jednej strany, ale aj v prospech druhej strany, požaduje za rozhodnutie 100.000,-Eur.... Tí, ktorí ma požiadali o vybavenie tejto veci, boli taktiež zo sumy prekvapení a uviedli mi, že si to rozmyslia. Po nejakom čase som bola opäť kontaktovaná, či by sa v danej veci nemohol dať aspoň termín. Ja som túto informáciu opäť posunula Kočnerovi. Dlhšiu dobu sa nič nedialo a nikto ma nekontaktoval. Myslím, že to bolo koncom jesene 2017 Kočner u mňa zisťoval, čo je s peniazmi, lebo že Sklenka chce vec vytýčiť, ale pokiaľ nebudú peniaze, tak to neurobí. Ja som potom urgovala 100.000,-Eur, ale opäť sa mi nikto neozýval a koncom zimy 2018 dal myslím Sklenka termín. Kočner sa mi v súvislosti s peniazmi tiež ozval, že pokiaľ tieto nebudú zložené a že si nepohnú, tak Sklenka bude sumu zvyšovať. Koncom zimy 2018 sa mi ozvali, peniaze mi boli odovzdané a tieto som ja na najbližšom stretnutí odovzdala Mariánovi Kočnerovi,“ priblížila Jankovská priam šokujúci postup sudcu Sklenku, ktorý je tiež korunným svedkom v kauzách BÚRKA aj VÍCHRICA. Aj tento svoj trestný čin Jankovská vo svojom priznaní oľutovala. A dodala, že vzhľadom k tomu, že v predmetnej trestnej veci je obvinená jej sestra, využíva svoje zákonné právo a viac k tomuto skutku vypovedať nebude.

ECOINVEST

Monika Jankovská ešte priznala, že ovplyvňovala napríklad aj kauzu ECOINVEST. Podľa jej slov to bolo v roku 2018 v čase, keď už bola mediálne známa kauza TECHNOPOL a aj jej spájanie s sudkyne Miriam Repákovej s Kočnerom na skutok sa spomína tak, že „Keď išla okolo obeda so šoférom a s autom okolo Justičného paláca, som zatelefonovala Mirke Repákovej, či nejde so mnou na kávu alebo na obed. Ona myslím, že išla akurát z obeda, tak mi len nasadla do auta a spolu sme hľadali, kde by sme si išli sadnúť. Nakoniec sme skončili v takom pajzli, alebo vo vývarovni pri Ondrejskom cintoríne. Ja som sa Mirky pýtala na túto kauzu ECOIVNEST s tým, že som sa jej dotazovala, čo s tým bude robiť. Na to mi Repáková sama od seba povedala, že za ňou chodí Sklenka, aby vyhovela žaloba a že aj Kočner chce, aby vyhovela žalobe a či viem, že ona je s Kočnerom v blízkom priateľskom vzťahu. To som samozrejme vedela, to vedeli všetci. Sama mi týmto ale vlastne potvrdila, že Sklenka s Kočnerom danú vec u nej riešia v prospech žalobcu. Ja som jej povedala, aby sa v tejto veci nedala ovplyvniť, že veď vie, aké má problémy skrz TECHNOPOLU a zároveň som ju požiadala, či by mohla vo veci dať termín,“ výpoveď Jankovská zakončila, tým že svoje konanie aj v tejto veci úprimne ľutujem, ak som vyvolala u Repákovej dojem, že chcem zasahovať do jej rozhodovacej činnosti, tak ma to mrzí. Chcela som len, aby sa nedala ovplyvniť.

Záverečná reč

Po celodennom výsluchu, v ktorom sa bývalá štátna tajomníčka priznala k viacerým skutkom urobila akúsi záverečnú reč spolu s vysvetlením. „Na záver by som chcela uviesť, že sa priznávam k trestnej činnosti, ktorú som popísal dnes pri svojom výsluchu a túto som popísala tak, ako si ju pamätám, ako sa stala a ako som ju vnímala. Úprimne ľutujem, že som sa trestnej činnosti dopustila. Trestných činov som sa ale nedopustila ako verejný činiteľ, hoci som v tej dobe bola štátnou tajomníčkou MS SR, taktiež som nebola organizátorom tejto trestnej činnosti. Nemala som žiadne kompetencie vo vzťahu k sudcom, k ich postaveniu, či k ich rozhodovacej činnosti. Taktiež som sa nikomu nevyhrážala a na nikoho som netlačila. Títo sudcovia nemali žiadny dôvod prejavovať mi za niečo vďačnosť. Bola som s nimi v blízkom priateľskom vzťahu a to, čo som v tomto prípade zneužila, bolo naše priateľstvo. Za to sa im ospravedlňujem. Nepáči sa mi ale tá skutočnosť, keď teraz všetci tvrdia, že konali pod tlakom a z obavy pred Kočnerom, keď Kočner nebol vo väzbe všetci s ním boli kamaráti a takmer všetci s ním chceli byť v dobrom a v blízkom kontakte a teraz, keď je vo väzbe, tak sa všetci tvária, že sa ho báli a konali len pod jeho tlakom. V podstate to isté sa stalo aj mne. Bola som s ľuďmi v priateľskom, v blízkom vzťahu, navštevovali sme sa, rozprávali sme sa o súkromných veciach nie len o kauzách a teraz, keď som vo väzbe, tak sa všetci tvária, že konali pod nejakým tlakom a že vlastne so mnou kamaráti nikdy neboli,“ nechala sa počuť Jankovská, aby na úplnom konci povedala vari najdôležitejšiu vetu celého dňa. „Zároveň chcem uviesť, že som začala spolupracovať s OČTK aj na iných veciach. Spolupracovať budem aj naďalej a ak si spomeniem na ďalšie trestné činy, tak tieto oznámim“. Týmto vyjadrením Monika Jankovská jasne deklarovala, že objasňovanie trestnej činnosti, o ktorej má vedomosť ani zďaleka neskončilo. Túto však nebude rozkrývať v trestnom konaní káuz BÚRKA ani VÍCHRICA, ale pre prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry, kde už pred pár týždňami vypovedala.