Budú padať hlavy?! Hladujúca Monika Jankovská strávila so šéfom NAKA desiatky minút

BRATISLAVA - Dnes sú to presne dva týždne, čo Monika Jankovská za múrmi väznice vyhlásila protestnú hladovku. No a podľa najnovších informácií Topky.sk sa bývalá štátna tajomníčka, len o vode a čaji, konečne stretla so šéfom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). S Branislavom Zurianom strávila podľa našich informácií desiatky minút.

Pred viac ako štyrmi mesiacmi napísala Monika Jankovská z väzby list riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi. V ňom ho podľa našich informácií žiadala o návštevu za múrmi väznice v Banskej Bystrici s tým, že sa rozhodla s políciou spolupracovať. Šéf NAKA záujem o stretnutie s Jankovskou prejavil. Osobne navštívil prokurátorku Úradu špeciálnej prokuratúry Valériu Simonovú, ktorá dozoruje Jankovskej kauzu, aby mu návštevu obvinenej bývalej štátnej tajomníčky povolila. Topky.sk pred viac ako mesiacom upozornili na to, že Simonová si Zuriana vypočula, no návštevu u Janovskej mu zatrhla. Bývalá štátna tajomníčka pritom policajtom ponúkla informácie, ktoré by rozpútali BÚRKU takých rozmerov, že tá doteraz, by pri nej vyzerala, ako "JARNÝ DÁŽĎ".

Topky.sk pred vyše mesiacom upozornili aj na to, že po tom, ako Monika Jankovská ponúkla svoje priznanie k páchaniu trestnej činnosti aj dôkazy a informácie o trestnej činnosti jedného z najväčších oligarchov Slovenska a minimálne jedného bývalého ministra, prokurátorka Valéria Simonová Jankovskej sprísnila kvalifikáciu treného činu s trestnou sadzbou až do výšky 20 rokov. Týmto rozhodnutím Simonová Jankovskú definitívne umlčala. Po sprísnení trestnej sadzby totiž Jankovská ponuku na spoluprácu odvolala.

Monika Jankovská po desiatich dňoch hladovky Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Dozorujúca prokurátorka na článok s informáciami o zatrhnutí návštevy šéfa NAKA a umlčaní Jankovskej reagovala vyhlásením prostredníctvom hovorkyne. „Dozorujúca prokurátorka postupovala v súlade s výsledkami vyšetrovania, v súlade s Trestným zákonom a Trestným poriadkom. Od obvinenej M. J. prokurátorke nebola zaslaná žiadna písomnosť. O liste, ktorý zaslala obvinená M. J. riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi, prokurátorka má vedomosť, ale spôsob, ako postupoval, bol plne v jeho kompetencii a bolo na jeho rozhodnutí, ako bude polícia postupovať. Obvinenej príslušníci Policajného zboru umožnili vypovedať, ale obvinená zmenila názor a nevypovedala,“ ohradila sa voči článku Topky.sk prokurátorka Simonová a pokúsila sa tak spochybniť pravdivosť publikovaných informácií.

Lenže zákonnosť postupu, na ktorý sa prokurátorka Simonová odvolala, sa nepozdával ani Najvyššiemu súdu. Ten totiž na informácie, ktoré priniesli Topky.sk, reagoval tvrdým vyhlásením. „V rozpore so zásadou legality a oficiality sa potom javí aj postup prokurátorky, ktorá na oznámenie obvinenej JUDr. Jankovskej z 12. mája 2020, že chce uviesť určité informácie o trestnej činnosti, pre ktorú je obvinená ako aj o inej trestnej činnosti, reagovala tak, že riaditeľovi Zurianovi, (ktorému bola žiadosť adresovaná), odmietla dať súhlas k návšteve obvinenej. Práve toto negatívne stanovisko by malo byť dôvodom na preskúmanie postupu dozorovej prokurátorky počnúc nadriadeným prokurátorom (špeciálnym prokurátorom) a končiac prvou námestníčkou generálneho prokurátora. (...) Sťažnostný senát, ktorý vo veci rozhodoval opakovane, nadobudol dojem, akoby vo veci ani zo strany špeciálnej prokuratúry nebol reálny záujem vec náležite objasniť,“ píše Najvyšší súd v uznesení o sťažnosti voči rozhodnutiu o predĺžení väzby Moniky Jankovskej. Najvyšší súd vo svojom vyjadrení skritizoval aj prístup prokurátorky k celej kauze Búrka. Valéria Simonová sa totiž podľa súdu nezúčastňuje úkonov súvisiacich s vyšetrovaním. Prokurátorka nebola dokonca prítomná ani na jedinom z deviatich výsluchových dní, počas ktorých korunný svedok Vladimír Sklenka dopodrobna popisoval páchanie trestnej činnosti na bratislavských súdoch.

Branislav Zurian Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Druhý list šéfovi NAKA

Topky.sk teraz zistili, že Jankovská prednedávnom napísala šéfovi Národnej kriminálnej agentúry druhý list. V ňom opätovne požiadala Branislava Zuriana o návštevu za múrmi väznice. Tentokrát však už podľa našich informácií šéf NAKA povolenie na návštevu Jankovskej dostal.

Topky.sk zistili aj to, že šéf NAKA sa už s bývalou štátnou tajomníčkou za múrmi väznice minulý týždeň stretol. Zurian s Jankovskou sa zhovárali niekoľko desiatok minút. Či bola predmetom rozhovoru ponuka na spoluprácu pri odhaľovaní trestnej činnosti oligarchu a ministra, ukážu najbližšie týždne a mesiace.

Isté však je, že Monika Jankovská si výmenou za spoluprácu dala podmienky, medzi ktorými určite nechýba ani zníženie právnej kvalifikácie skutku s oveľa nižšou trestnou sadzbou. „Tak ako v minulosti, ani teraz sa k tomuto vyjadrovať nebudem,“ reagoval na otázky súvisiace s návštevou Branislava Zuriana za múrmi väznice advokát Moniky Jankovskej Peter Erdös. Odpovedal aj na otázku, či Monika Jankovská po návšteve šéfa NAKA neuvažuje o ukončení hladovky. „Klientka vo svojom proteste proti nezákonnostiam svoje stanovisko nezmenila a v hladovke stále pokračuje. Uvedomte si, že od zadržania mojej klientky ubehlo 131 pracovných dní, z toho 101 sa v tejto trestnej veci nevykonal žiadny vyšetrovací úkon, čo považujem za výrazné prieťahy, ktoré nemôžu byť na ujmu a obmedzovanie osobnej slobody mojej klientky,“ uzavrel Peter Erdös.

Branislav Zurian na informácie Topky.sk o návšteve Jankovskej za múrmi väznice reagovať odmietol. „K tejto téme sa vyjadrovať nebudem,“ odpovedal v krátkosti. Dôležité však je, ako sa k dohode medzi šéfom Národnej kriminálnej agentúry a Jankovskou postaví prokurátorka Valéria Simonová. Tej sme v tejto súvislosti poslali viacero otázok. Na jej reakciu stále čakáme. Odpoveďou však môže byť aj akcia NAKA a zatýkanie mocných tejto krajiny.