Zrážka elektrických kolobežiek v Bratislave: FOTO Jeden muž skončil v nemocnici, druhý utiekol!

BRATISLAVA - Neuveriteľná drzosť! Aj tak by sa dalo nazvať konanie kolobežkára, ktorý sa stal účastníkom nehody v hlavnom meste. Po kolízii s druhým mužom, ktorý sa rovnako viezol na elektrickej kolobežke, z miesta nehody jednoducho ušiel! Prípad je už v rukách polície.

Polícia hľadá prípadných svedkov zrážky dvoch kolobežkárov, ku ktorej došlo v piatok na cyklochodníku v blízkosti Dvořákovho nábrežia v Bratislave. Jeden z účastníkov nehody utrpel zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice.

Druhý muž, ktorý viedol elektrickú kolobežku s bielym nápisom, z miesta nehody utiekol. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Okolnosti nehody vyšetruje polícia. "Obraciame sa aj na prípadných svedkov tejto nehody, aby v prípade, ak disponujú informáciami, ktoré by napomohli k jej objasneniu, sa obrátili na políciu na bezplatnom čísle 158, prípadne formou súkromnej správy na FB stránke Polícia SR – Bratislavský kraj, alebo aj osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru," dodal Szeiff.

Hit sezóny, ktorý netreba podceňovať

Elektrické kolobežky by sa tento rok dali označiť aj ako hit sezóny. Nepotrebujete na ne vodičský preukaz, no jazdu na tomto stroji by ste rozhodne nemali podceniť. Okrem toho, že chodcom môžete spôsobiť vážne zranenia, v prípade áut zas ťaháte za kratší koniec, podobne ako cyklisti.

Smutným príkladom je prípad z Česka, kde po zrážke s BMW zahynul len 23-ročný Matej. Šofér z miesta nešťastia ušiel a mladíkovi ani neposkytol prvú pomoc. Viac sa dočítate tu.