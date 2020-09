Rekonštrukcia za 12 miliónov: FOTO V Bratislave vyrastie lukratívna škola! Na slávnosti bol aj Droba

Nová Deutschce Schule Bratislava poskytne moderné priestory a vybavenie

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Deutsche Schule Bratislava zrekonštruuje, vďaka podpore Nemeckej spolkovej republiky, budovu na Bárdošovej ulici, do ktorej by sa mali žiaci presťahovať počas leta 2022. Celková investícia predstavuje 12 miliónov eur. Je to pravdepodobne najväčšie množstvo financií použitých na školskú infraštruktúru za posledné roky.