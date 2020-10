Sudca by mal o vzatí Rudolfa Kusého do väzby rozhodovať v nedeľu doobeda

Rudolf Kusý

BRATISLAVA - Sudca pre prípravné konanie by mal rozhodovať o vzatí do väzby starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. v nedeľu (4. 10.) doobeda. Potvrdil to hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.