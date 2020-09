PREDPOVEĎ počasia na víkend: V Európe teploty nad 36 stupňov, tu je prognóza pre Slovensko

Čo nás čaká na Slovensku? Podľa predpovede SHMÚ bude počasie v našich končinách ovplyvňovať rozsiahly pás vysokého tlaku vzduchu tiahnuci sa z Atlantického oceána cez Francúzsko, strednú Európu až nad juhozápadné Rusko.

V sobotu bude cez deň slnečno, ráno sa ojedinele vyskytne hmla a nízka oblačnosť. Napriek septembrovému dátumu sa pripravte na teplé počasie. Bude okolo 25 až 29 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude o čosi chladnejšie, okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 16 stupňov. Vietor bude slabý a premenlivý. Dáždnik potrebovať nebudete, zrážky sa totiž neočakávajú.

Zdroj: Reprofoto:predpovede.topky.sk

V nedeľu by mala teplota vystúpiť aj na 30 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši, na Gemeri a Horehroní bude miestami okolo 24 stupňov. Bude jasno až polojasno. V noci a ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. SHMÚ upozorňuje, že bude veľmi teplo. Vietor bude rovnako ako v sobotu prevažne slabý.

Zdroj: Reprofoto:predpovede.topky.sk

Pekelne v celej Európe

Vysoké teploty však nebudú len na Slovensku. Podľa portálu imeteo.sk sa v Európe lokálne môžu vyšplhať až na 36 stupňov. Horúco by malo byť počas celého nasledujúceho týždňa.

"Od zajtra začne do Európy zatekať teplejší vzduch od juhu. Najskôr zavíta teplý vzduch do západnej Európy a postupne sa dostane aj nad naše územie. Už zajtra by malo byť na našom území o 6 až 10 °C teplejšie ako je dlhodobý priemer pre túto časť roka," opisuje imeteo.sk.