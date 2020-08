KORONAVÍRUS Jasnejšie epidemiologické pravidlá budú ľudia akceptovať lepšie, tvrdí Čaputová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA – Čím predvídateľnejšie a jasnejšie budú epidemiologické pravidlá, tým lepšie sa budú ľuďom akceptovať. Na piatkovom stretnutí s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Podľa nej je dôležité dopredu vedieť, aké opatrenia môžu prísť, ľudia by im mali rozumieť a mali by sa na ne pripraviť.