Príbeh z Bratislavy, ktorý vás chytí za srdce! Tehotnej Anne prišlo zle, mysleli si, že je opitá: Záchrana ako z filmu

Ilustračné foto

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

BRATISLAVA - Bol september 2016. Anna čakala bábätko, bola v ranom štádiu tehotenstva. Aj napriek tomu, že jej bývalo zle, sa na drobčeka veľmi tešila. No situáciu, do ktorej sa dostala v jednom z nákupných centier v hlavnom meste, by nechcela zažiť snáď žiadna budúca mamička.