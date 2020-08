S KORONAVÍRUSOM na polievku: FOTO Berka to schytal zo všetkých strán! Sklamaný je aj Vallo

BRATISLAVA - Staromestský poslanec z Tímu Vallo Adam Berka pred pár dňami informoval o tom, že bol pozitívne testovaný na koronavírus. Na tom by nebolo nič zvláštne, no pre mnohých bolo zarážajúce jeho správanie.

Poslanca mestského zastupiteľstva Adama Berku po tom, ako informoval o svojom pozitívnom teste na koronavírus, už pozná snáď celé Slovensko. Príspevok, v ktorom informoval aj o tom, aké miesta pred vypuknutím ochorenia navštívil, mal vyše 600 zdieľaní a milión komentárov. Berka vśak status neskôr vymazal.

Mnoho ľudí ho totiž kritizovalo, medzi nimi aj primátor Matúš Vallo, či iné známe osobnost, ale aj obyčajní ľudia. Berka totiž v čase, keď čakal na výsledky testov, niekoľkokrát odišiel z bytu a rovnako, aj keď mal horúčku, bol si kúpiť polievku. Aj napriek tomu, že v súčanej situácii sa odporúča ľuďom, ktorí sa necítia dobre, aby ostali doma v izolácii. Okrem toho, Bratislava je momentálne v červenej zóne na tzv. COVID semafore. Stáva sa totiž ohniskom nákazy, pretože eviduje najvyšší počet infikovaných.

"Odborníci považujú za najrizikovejšie vnútorné priestory, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí, je prítomný alkohol a vykonávajú sa aktivity, pri ktorých je dodržiavanie bezpečných odstupov zložité, ako napríklad oslavy, koncerty, svadby, párty. Mrzí nás, že sa v duchu týchto odporúčaní nesprával aj náš poslanec mestského zastupiteľstva," skritizoval berku Vallo.

🔴Bratislava prepína COVID semafor na červenú Bratislava pred dvoma týždňami spustila tzv. COVID semafor, ktorý na... Uverejnil používateľ Matúš Vallo má rád Bratislavu Utorok 25. augusta 2020

Berku za jeho výroky skritizovala aj starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. "Adamovi nikto nepovedal, že si má platiť odvody. Adamovi nikto nepovedal, že štyria nemajú piť z jednej slamky. Adamovi nikto nepovedal, že po testovaní je prirodzené ostať v karanténe. Adam sa ako poslanec spýta, prečo nepredkladáme na zastupiteľstvo bod, o ktorom na ostatnom zastupiteľstve hlasoval ZA. Adam má pocit, ze zlyhal štát. Je úprimný. Niečo zlyhava. Vnutorná sebareflexia pred a po skutku. Spýtal sa Adam seba, či sa k odpovediam na položené otazky nemohol dopátrať sám? Je to normálny občiansky princíp. Lebo JA SOM NEVEDEL neospravedlňuje. Adam Berka, toto už nejako prehrmí. Do budúcna viac zamyslenia a zodpovednosti," napísala starostka na sociálnej sieti.

Niektorí sa ho zastali

Medzi kritikmi sa však našli aj takí, ktorí poslancovi popriali len veľa zdravia a skritizovali skôr tých, ktorí Berku hneď odsúdili. Medzi takými bol napríklad aj bývalý redaktor Reportérov Laco Ďurkovič. "Robiť z každého, kto dostane Covid masového vraha a zabijaka, je podľa mňa naozaj prejavom masovej hystérie a straty súdnosti," napísal Ďurkovič.

Na to sa ozval aj priateľ prezidentky Zuzany Čaputovej. "Laci, ale veď jeho nikto nehejtuje za to, že sa nakazil - to sa môže stať aj keď ideš do obchodu po chleba. Jeho ľudia hejtujú za to, ako sa nakazil a ako bol potom nezodpovený. Povestná je jeho veta o tom, ako sa necítil dobre, už mal podozrenie, išiel na Covid test, ale počas doby, keď máš sedieť doma a čakať na výsledok, si ešte "odbehol na oslavu"... to je ten prístup, čo ľudí vytáča a ja ti tomu celkom rozumiem," napísal Rizman Ďurkovičovi.

Terčom vtipov

Okrem rôznych reakcií a názorom na Berkovu osobu, sa však na internete a sociálnych sieťach spustila aj lavína vtipov na staromstského poslanca. A keďže aj humor lieči, snáď aj tieto obrázky pomôžu poslancovi, aby sa z pliagy, ktorá už niekoľko mesiacov sužuje svet, čo najskôr pozviechal.

