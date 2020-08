Beňová sa poriadne rozhovorila! Muky v MHD, pôrod v Bratislave... bude o rok repete?!

Monika Beňová sa stala prvýkrát mamou v dvadsiatke, kedy na svet priviedla syna Martina. Ten si na súrodenca musel počkať poriadne dlho. Po vyše tridsiatich rokoch však do rodiny pribudne aj dievčatko. Správa verejnosť prekvapila, našli sa aj neprajníci. No ako v relácii Teleráno uviedla samotná europoslankyňa, nenávistné komentáre jednoducho ignoruje.

Pekné skoré popoludnie. Chcem sa poďakovať za dnešnú fantastickú atmosféru a príjemnú debatku v Teleráno s Lenkou a... Uverejnil používateľ Monika Beňová Streda 26. augusta 2020

Vymodlené dieťa

Dcérka, ktorá dostane meno Lea, je podľa jej slov vytúženým dieťaťom. "Napriek tomu, že nie som praktizujúca veriaca, to bolo dokonca vymodlené. Veľmi sa teším, že sa nám to podarilo, lebo ja už som ani nedúfala," opísala.

Myslí si, že vďaka koronakríze mohla spomaliť svoj životný štýl a možno práve to zohralo rolu v tom, že sa jej podarilo otehotnieť. Pohlavím bábätka sa síce vopred nezaoberala, no potešilo ju, že bude mať dievča. "Dcérka je pre mňa symbolom toho, že budem mať komu odovzdať svoje ženské skúsenosti, naučiť ju ženské veci," priznala a dodala, že u chlapcov je to iné, no svojho syna samozrejme miluje.

Zdroj: Facebook/Monika Beňová

Doma je od marca

V Bruseli Beňová nebola niekoľko mesiacov. Pre koronavírus však poslanci "fungujú" v online režime. "Som stále doma. To znamená, že ráno si môžem dlhšie poležať, nemusím sa hneď postaviť na nohy, nemusím utekať do práce, nemám taký stres," popísala.

Zdroj: Topky:Vlado Benko Jr.

Šetrnejší režim sa podľa nej podpísal aj pod to, že nepociťovala ranné nevoľnosti, ako keď čakala syna. "Práve minule som to tak porovnávala, že keď som čakala Maťka, tak som chodievala ešte na UK-čku a bývali sme v Petržalke. Chodievala som 45-kou na Šafárikovo námestie. Pamätám si, že sme mávali ráno o siedmej prednášku a ako strašne mi bývalo nevoľno, ráno keď som na túto prednášku chodila," zaspomínala politička na muky v MHD.

Z autobusu musela neraz vystúpiť a počkať si na ďalší. Na hodinu preto vyrážala v poriadnom predstihu.

Monika Beňová o dieťatku Tehotná po 32 rokoch. Takúto nevídanú situáciu prežíva europoslankyňa Monika Beňová. Ako nám prezradila, jej ešte nenarodené dieťatko menom Lea, bolo priam vymodlené. Ako prežíva tehotenstvo po 50-ke? Býva jej nevoľno? Nemá komplikácie v porovnaní s jej prvým pôrodom? Prezradila tiež, že sa kvôli svojmu rozhodnutiu stretáva s kritikou. Ako ju vníma? Celý rozhovor si môžete pozrieť na markizaplus.sk Uverejnil používateľ Teleráno Streda 26. augusta 2020

Prečo nie Monika?

Meno Lea sa Beňovej páči už roky. Jej partner, advokát Ľubomír Klčo, sa jej však podľa jej slov pýtal, prečo nezvolia meno Monika. "U nás v rodine to bolo vždy tak, že prvorodený syn sa volal po otcovi. Môj prvorodený syn sa naozaj volá po svojom nebohom otcovi. Môj terajší partner sa ma pýtal, prečo jej nedám meno po sebe. Ale mne to príde také zvláštne," objasnila Beňová.

Zdroj: FB/Monika Beňová

V hlave sa jej navyše vynárajú spomienky na detstvo. Neraz si vypočula prezývky ako Moňa či Mona, čo sa jej nepáčilo. "Pri Lei sa dá podľa mňa povedať iba pekne to meno, že Lea, Leuška, Lejka," pokračovala budúca mamička, ktorá prezradila aj to, že rodiť by mala v hlavnom meste, konkrétne v nemocnici v Petržalke. Starostlivosť lekárov si tu veľmi pochvaľuje.

„Je to veľmi príjemné, mne sa to veľmi páči toto tehotenstvo. Neviem či si to nestrihnem za rok ešte raz,“ zažartovala politička v priamom prenose.