Smer sa bráni a ostro kritizuje vládu: Obedy zadarmo sa rušiť nebudú, vyhlásil Fico

DOHŇANY – Strana Smer-SD dôrazne protestuje proti zámeru vlády zrušiť obedy zadarmo v materských a základných školách, a urobí všetko pre to, aby sa toto opatrenie od januára budúceho roka neprijalo. Na pondelkovom brífingu v obci Dohňany v Púchovskom okrese to povedal predseda strany Robert Fico.

Vládna koalícia podľa neho chce, aby od 1. januára 2021 už obedy zadarmo neboli a namiesto toho uvažuje o zvýšení daňového bonusu a jeho rozšírení aj pre rodičov detí do 15 rokov. Doteraz bol len pre deti do šesť rokov. Daňový bonus sa týka iba rodičov, ktorí pracujú.

„V praxi sa stane to, že prídu navnivoč všetky peniaze, ktoré mestá a obce dali do modernizácie školských jedální a poklesne počet detí, ktoré chodili na obed. Veľký počet detí sa nedostane k teplej strave a aj tam, kde bude vyplatený daňový bonus, nie je záruka, že rodičia ho využijú na zaplatenie obedov," priblížil Fico s tým, že dôjde aj k poklesu počtu zamestnancov jedální, ktorých školy prijali na základe opatrenia jeho vlády.

Ako dodal, pokiaľ bude od januára zavedený daňový bonus, nebude to na úkor štátu, ale na úkor rozpočtov miest a obcí, čo bude negatívne pôsobiť na hospodárenie obcí. Pripomenul, že samosprávy prídu o 250 miliónov eur. Ak podľa neho dôjde v súvislosti s pandémiou k zvyšovaniu nezamestnanosti, ľudia, ktorí prídu o prácu, nebudú mať nárok na daňový bonus.

„Ľudia, ktorí prídu o prácu, budú potrestaní dvakrát. Vieme, že deti rodičov, ktorí sú v sociálnej núdzi, majú obedy zadarmo, no títo ľudia neprepadnú do sociálnej siete ihneď, budú poberať podporu v nezamestnanosti. Budú musieť platiť obedy a nedostanú daňový bonus. Je to nespravodlivé, vláda berie najslabším,“ doplnil Fico.

Zdôraznil, že strana Smer-SD bude na dennej a týždennej báze upozorňovať na nezmyselnosť tohto rozhodnutia, o jeho dôsledkoch budú hovoriť s predstaviteľmi samospráv a bude predkladať vlastné návrhy. „Myslím si, že aj návrhy ministra Krajniaka, aj pokiaľ ide o dôchodky a minimálnu mzdu, budú predmetom rokovania Národnej rady SR," uzavrel expremiér.