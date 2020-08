Povinné rúška počas vyučovania sú u žiakov nevynútiteľné, tvrdí publicista

„Počet ochorení a počet hospitalizácií prirodzene rastie po tom, ako boli uvoľnené opatrenia. Na druhej strane, štát nereaguje na tieto nárasty a ani na to, že niektoré iné krajiny už opäť sprísňujú opatrenia, hlavne čo sa týka vstupu na ich územie,“ povedal Hrabko v diskusii na Tablet TV. „Čo sa týka opatrení, nič ešte nie je isté. Isté alebo vynútiteľné zatiaľ nie je ani tzv. povinné nosenie rúšok pre žiakov druhého stupňa a stredných škôl. Zatiaľ je to na úrovni odporúčaní a ešte sa dozvieme, ako to napokon bude,“ uviedol Hrabko.

„Ak žiak nebude zvládať mať rúško na sebe šesť vyučovacích hodín, pričom učitelia budú od neho vyžadovať aj nejaký výkon, tak si rúško jednoducho dá dole. A čo sa stane, dostane trstenicou?“ pýta sa publicista. Zároveň upozornil, že dotazník, ktorý by mali rodičia pri nástupe do škôl vyplňovať, má technickú chybu. „V dotazníku, ktorý budú rodičia vyplňovať, ušiel jeden deň, konkrétne 1. september. Lebo dotazník sa pýta, či dieťa nebolo v zahraničí v období od 17. do 31. augusta. Ale do škôl pôjdu žiaci až 2. septembra,“ upozornil Hrabko. Jarné obdobie v boji s nákazou podľa neho zvládol dobre tak minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ako aj premiér Igor Matovič (OĽANO). „Bola to téma dňa, a hlavne Slovensku sa darilo. Ľudia to akceptovali. Nosili rúška, nestretávali sa tak často,“ poznamenal Hrabko.

Aj keď na jeseň bude zrejme prijímať viac rozhodnutí minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), hlavná zodpovednosť podľa Hrabka ostane na premiérovi. „Všetky tie konzíliá a komisie sú iba poradné orgány bez právomocí niečo nariaďovať alebo zakazovať, táto zodpovednosť leží na pleciach vlády,“ povedal. Premiérovo rozhodnutie vyčleniť na odmeny ľudí, ktorí boli počas jari v boji s nákazou v prvej línii, 50 miliónov eur považuje Hrabko za správne, nebolo však podľa neho optimálne odkomunikované.

Zle načasovaná výzva poslanca

Aj myšlienku auditu zmlúv o právnom zastupovaní jednotlivých rezortov v posledných dvoch rokoch považuje Hrabko za správnu, ako menej realistickú však vníma ideu vytvorenia štátneho úradu právneho zastupovania. „Myslím si, že sa Igor Matovič týmto nápadom, ktorý podľa môjho názoru upadne do zabudnutia, snažil akýmsi spôsobom vyviniť z prepojenia jeho hnutia s pánom advokátom Miškovičom,“ pripomenul Hrabko medializované informácie, podľa ktorých s týmto advokátom podpísali zmluvy dva kraje a viacero rezortov, ktoré riadia nominanti OĽANO.

Výzvu poslanca Národnej rady SR za SaS Miroslava Žiaka na opätovné otvorenie celospoločenskej debaty o odluke cirkvi od štátu považuje Hrabko za zle načasovanú. „Iniciatívu SaS hodnotím ako úplne zbytočnú, z tohto oblaku teraz nezaprší. Je to možné vnímať aj ako odpoveď na ďalšiu tému, ktorá dnes, žiaľ, leží na stole, a to je téma interrupcií,“ dodal. „Ukazuje sa, že vláda je veľmi rozbitá a neťahá ako jeden tím. Vláda by aspoň na verejnosti mala pôsobiť ako jeden tím a nie si niečo neustále odkazovať,“ upozornil Hrabko.