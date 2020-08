Táto téma ich poriadne rozdelila: Nicholsonová sa pustila do Bihariovej kvôli odluke cirkvi od štátu

Situácia sa začala rozvíjať po tom, ako Bihariová zverejnila príspevok, ktorý hovorí o včerajšej tlačovke liberálov. SaS sa totiž podľa jednej z možností chce pokúsiť obrátiť na Ústavný súd kvôli možnému vypovedaniu Vatikánskej zmluvy. Podľa Nicholsonovej totiž z jednej strany zmluvy vyplývajú len práva a z druhej povinnosti. Ústavný súd by podľa SaS mohol preskúmať férovosť zmluvy.

SaS sa podľa Bihariovej buď nevyzná alebo len politicky hrá

Informácií, ktoré zazneli na tlačovke sa ihneď chytila šéfka PS a podrobila ich kritike. Sama pritom pripúšťa, že odluku cirkvi od štátu považujú progresívci za krok k modernejšiemu Slovensku. "Žiaľ, aj tento návrh je odsúdený na neúspech. Navrhovať preskúmanie tzv. Vatikánskych zmlúv Ústavným súdom totiž ukazuje na základnú neznalosť Ústavy SR, podľa ktorej je medzinárodné zmluvy možné dať na posúdenie Ústavnému súdu iba pred jej ratifikáciou, navyše možnosť iniciovať toto konanie má iba vláda a prezidentka," myslí si právnička Bihariová. Podľa vlastných slov chce veriť, že Sloboda a solidarita si iba nepreverila možnosti, ktoré slovenský právny poriadok ponúka, a nehrá s tak vážnou a zložitou témou, ako je odluka cirkvi a štátu politickú hru.

Očakávala som spoluprácu, nie kopance, odkázala Nicholsonová

Odpoveď Nicholsonovej sa pod statusom Bihariovej objavila po vyše hodine. Sama ju v prvých slovách označila za spolubojovníčku za rovnaké hodnoty. "My sme na tlačovke povedali, že zvažujeme možnosť obrátiť sa na Ústavný súd, nepovedali sme akým spôsobom tak urobíme, bola to len jedna z možnosti spomenutých na tlačovke nehovoriac o tom, že sme veľmi jasne uviedli, že nám ide primárne o zmenu financovania a to je možné aj bez vypovedania Vatikánskej zmluvy," vysvetľuje Nicholsonová.

Po vysvetľujúcich pasážach nasledovala štipľavá odpoveď na Bihariovej kritiku. "Chápala som vás skôr ako spojenca než ako niekoho, kto si škodoradostne kopne. Verím, že na Slovensku nájdeme partnerov, ktorí budú hľadať spôsob ako zmeniť status quo vzťahu cirkvi a štátu, a to či s hľadaním cesty vypovedania Vatikánskej zmluvy alebo bez. Lebo o tomto sme primárne nehovorili. Želám Vám pekný deň," skončila Nicholsonová.

Bihariová vytiahla aj obdobie pred voľbami

O niekoľko hodín sa opäť rozhýbala aj Bihariová, ktorá Nicholsonovej uštedrila veľmi dlhý komentár, ktorý sa nielenže venoval téme odluke cirkví, ale dotkol sa aj predvolebného obdobia a vybavovania si účtov o tom, kto komu podal alebo nepodal ruku spolupráce. "Lucia. Mrzí ma, ak vám prišiel môj status ako "škodoradostné kopnutie"," píše úvodom Bihatiová.

Naďalej Nicholsonovej prízvukovala to, že v tejto téme ťahajú za jeden povraz. "Vás iste nemusím presviedčať, že PSko túto tému berie seriózne vážne (a možno aj preto v nej hodnotíme návrhy prísnejšie, kritickejšie a citlivejšie). Vnímame práveže ako hlboké nepochopenie celej šírky a hĺbky témy to, že ju chce SaS argumentovať primárne cez finančné argumenty," píše Bihariová.

"No a k tomu spojenectvu. Prepáčte, ale tu naozaj nerozumiem, kde sme prepásli ten moment ponúknutého spojenectva. Nám sa v skutočnosti nikto zo SaS ani raz neozval, ani len neskúsil prizvať nás do debaty. Na tom celom je vlastne najviac paradoxné len to, liberálom z PSka v skutočnosti najviac naslouchal Lojzo Hlina, zatiaľ čo tí, ktorí v nás vraj dnes čakali spojencov, nemali odvahu postaviť sa s nami do jedného šíku...a spoločne s nami stáť na barikáde a odfajtiť obhajobu LGBTI, dekriminalizácie, odluky a iné "politicky nevýnosné témy"," odkázala v závere dlhého komentára Bihariová Nicholsonovej.

Nasledovalo len pár minút, po ktorých Nicholsonová celú konverzáciu medzi nimi ukončila jednou vetou. "Nehnevajte sa, prosím, ale toto bolo celkom zbytočné, pani Bihariová," zarazila ďalšiu výmenu názorov Nicholsonová.