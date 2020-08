Slovenskí politici reagujú na 52. výročie okupácie: Strach v uliciach, agresia aj večná trauma

Politici sa vyjadrili k 52. výročiu okupácie sovietských vojsk

BRATISLAVA - Rok 1968 sa do dejín Československa zapísal veľkými písmenami. V noci z 20. na 21. augusta toho roku sa na územie bývalého Československa rozhodli napochodovať vojská Varšavskej zmluvy. Zostali tu až do roku 1991, kedy odišiel posledný vojak. K 52. výročiu tejto udalosti sa vyjadrili aj naši politici. Aj po polstoročí otázka stále vzbudzuje v spoločnosti napätie a rozdeľuje. Politici na to majú tiež vlastný názor a postoj.