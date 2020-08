Krvavý útok vlčej svorky na Orave: FOTO Pastierovi ostali oči pre plač, ovce zbieral po celom chotári

Podľa televízie Joj, ktorá o incidente v Žaškove informovala, ide už o druhý podobný prípad v tejto oblasti. Vlci aj s mláďatami sa tentokrát pustili do stáda oviec. Tvorilo ho približne 200 oviec.

Ako povedal pastier PD Žaškov Vladimír Svitko, vlčia svorka vylámala oplotok. Stalo sa to zhruba tridsať minút po polnoci. „Vbehlo asi 5 až 6 vlkov medzi jahňatá družstevné,“ opísal Svitko. „Keď som zapol baterku, videl som, ako tie vlky behajú pomedzi jahňatá. Medzi tie jarky vbehli. Boli potrhané aj oplotky. Elektrický ohradník nepomohol,“ dodal pastier.

Podľa tamojšieho zootechnika Alexandra Podmanického našli kopu uhynutých oviec. „Podľa inventúry nám chýba 26 kusov. Všetky sme ani nedohľadali, bolo to roztratené po chotári,“ povedal Podmanický.

Dospelé jedince ovce zabili, mladé len ranili. „Tri veľké a boli aj menšie, lebo boli nepochytané, že jahňa bolo chytené odspodu. Bolo len chytené a neuhynulo,“ spomenul Svitko.

Štrnásť ťažko ranených oviec odporučil veterinár utratiť. „Ľúto mi to je, lebo sa človek o to stará, aj tí družstevníci, kým to od toho jahniatka vychovajú,“ dodal pastier.

Družstvo ráta s veľkými škodami. „250 až 300 eur za jeden kus. 38 kusov plus kafilerka, lebo to musíme zaplatiť. Budeme žiadať, či nám štát niečo uhradí,“ doplnil zootechnik.