KORONAVÍRUS Bol prvou obeťou, zomrel doma po prepustení z nemocnice: Prípad exprimátora Bojníc opäť otvorili

BOJNICE - Prípad pacienta s obojstranným zápalom pľúc, ktorého ešte koncom marca prepustili z Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach a po niekoľkých hodinách náhle zomrel, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) naďalej preveruje. V stredu o tom informovala hovorkyňa úradu Radoslava Muchová.

"Aj napriek tomu, že po prvotnom šetrení úrad skonštatoval, že nemocnica nepochybila, na základe nových závažných skutočností sa rozhodol vykonať nový dohľad," uviedla Muchová. Bližšie informácie ÚDZS podľa nej zverejní až po ukončení dohľadu.

ÚDZS začal posudzovať poskytnutú zdravotnú starostlivosť o pacienta z vlastnej iniciatívy. Zosnulý muž bol na pľúcnom oddelení hospitalizovaný od 20. marca, v domácej liečbe zomrel 30. marca. Pacient bol podľa nemocnice v stabilizovanom stave, afebrilný a bez subjektívnych ťažkostí, preto ho po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, keďže bol pozitívne testovaný na nový koronavírus, preložili do domácej starostlivosti. Podľa pitevného nálezu bolo príčinou úmrtia muža respiračné zlyhanie.

O výsledku prvotného šetrenia zo strany ÚDZS informovala i bojnická nemocnica. Vo svojom stanovisku konštatovala, že zo záverov šetrenia vyplýva, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi zo strany NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach neboli zistené žiadne nedostatky v zmysle porušenia zákona o zdravotnej starostlivosti.

"Úrad v prvotnom šetrení skonštatoval, že zdravotnú starostlivosť pacientovi poskytlo oddelenie pľúcnych chorôb správne," dodala Adriana Mäsiarová z referátu marketingu a recepcie bojnickej nemocnice. Zriaďovateľom bojnickej nemocnice je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).

Čo sa udialo?

Pacient, pozitívne testovaný koncom marca na nový koronavírus, ktorý bol prepustený z pľúcneho oddelenia bojnickej nemocnice a v domácom prostredí skolaboval, zomrel na obojstranný zápal pľúc. Ide o bývalého primátora Bojníc Vladislava Oravca (†59). Po rokovaní vlády to vtedy a v súvislosti s výsledkami pitvy zosnulého uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).

"Pacient skonal na kardiorespiračné zlyhanie, patológ ešte skúma etiológia zápalu pľúc, no vieme, že pacient bol pozitívne testovaný. Je preto veľmi zarážajúce, že bol prepustený z nemocnice," uviedol Krajčí. Zosnulý 60-ročný muž bol na pľúcnom oddelení Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach hospitalizovaný od 20. marca a v pondelok (30. 3.) v domácej liečbe zomrel. Nemocnica potvrdila, že mužovi diagnostikovali COVID-19. Pľúcne oddelenie dočasne zatvorili. „Vzhľadom k tomu, že prípad je v stave riešenia, informácie neposkytujeme,“ uviedla pre Topky.sk Eva Horváthová zo sekretariátu NsP Prievidza.

Námestník nemocnice Milan Henčel uviedol, že cestovateľská a epidemiologická anamnéza, opakovane dopytovaná, bola zo strany pacienta negatívna. "Až na avízo jedného zamestnanca sme dostali podnet na testovanie, ktoré sa realizovalo v nedeľu (29. 3.) s pozitívnym výsledkom," uviedol Henčel.

Pacient bol podľa neho stabilizovaný a v pondelok (30. 3.) ho už preložili do domácej starostlivosti. "Vzhľadom na to, že tam bola pozitivita, tak sme kontaktovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, ktorý nám odobril, že keď je pacient stabilizovaný, afebrilný, bez subjektívnych ťažkostí, môže byť prepustený do domácej karantény," doplnil v tom čase.