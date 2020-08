Kollár: Tipos mal reklamy vo Fun rádiu aj v minulosti, opozícia klame

BRATISLAVA – Spoločnosť Tipos je relevantným partnerom Fun rádia už od roku 2005 a už v minulosti v ňom mala reklamu. Rozdiel pri zmluve o reklamnom plnení na tento rok spočíva v tom, že v minulosti ju Tipos, národná lotériová spoločnosť, uzavrela cez reklamnú agentúru a v súčasnosti priamo s relevantnými médiami. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že podobne dostalo reklamu od Tiposu šesť ďalších rádií. Reagoval tak na tvrdenia opozície, ktorá poukázala na zmluvu štátneho Tiposu s firmou vlastniacou Fun rádio spojenou s Kollárom.

Kollár hovorí o populizme a pseudokauze, ktorú vytiahla opozícia. Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker, ktorý na zmluvu upozornil, podľa šéfa parlamentu zavádzal aj pri sume, ktorú malo rádio dostať za reklamu.

"Fun rádio je relevantné rádio so svojím postavením na trhu a dostalo túto reklamu Tiposu rovnako ako šesť ďalších rádií. Nie je pravdou, a je to len populizmus a klamstvo pána Druckera, ako viedol rezort, tak vedie aj opozičnú politiku, všetkých oklamal," uviedol s tým, že suma za reklamu vo Fun rádiu 240.00 eur je klamstvo.

Vysvetlil, že firma Tipos získala od Fun rádio 40-percentnú zľavu vďaka tomu, že sa zaviazala preinvestovať počas celého roka do 200.000 eur. Podľa jeho slov to vychádza 8000 eur na mesiac. Kollár zároveň odmieta slová Druckera a opozičnej strany Smer-SD, že by Fun rádio v minulosti nemalo reklamu od Tiposu a v súčasnosti ju dostalo len preto, že sa stal šéfom parlamentu.

Tvrdí, že nové vedenie Tiposu sa správa transparentne a zodpovedne voči verejným financiám, pretože reklamu nakupuje od relevantných médií napriamo. "Cez žiaden prietokový ohrievač to nejde a nikde sa neulievajú peniaze," poznamenal.

Tipos v reakcii odmietol snahy vyrábať z plánovaných zmlúv s vysielateľmi politickú kauzu. Hovorca spoločnosti Rastislav Čépe poukázal na to, že zmluvné podmienky, uvedené v Centrálnom registri zmlúv, vylučujú zneužitie finančných prostriedkov. Upozornil, že Tipos pôsobí na konkurenčnom trhu, na ktorom je nevyhnutné informovať o ponuke produktov a služieb aj prostredníctvom médií a reklamy. Fun rádio ako druhé najpočúvanejšie rádio v SR je podľa Čépeho logicky v mixe zazmluvnených médií.

"Garantovaný rozpočet pre Fun rádio je 100.000 eur bez DPH, čo je porovnateľné s ostatnými rádiami, s ktorými Tipos rokuje," uviedol Čépe. Hovorca v tejto súvislosti upozornil aj na to, že nové vedenie štátnej spoločnosti dokázalo vyrokovať výhodnejšie ceny vrátane reklamného plnenia vo vysielaní Fun rádia. "V tomto prípade prišlo v porovnaní s cenou dohodnutou predchádzajúcim vedením k zníženiu o takmer 45 percent," dodal Čépe.

Smer-SD aj mimoparlamentná strana Dobrá voľba v sobotu (8. 8.) poukázali na zmluvu medzi štátom a firmou Kollára. Podľa Smeru-SD ide o zmluvu medzi spoločnosťou, ktorá je vlastníkom Fun rádia, jej jediným vlastníkom je Kollár, a spoločnosťou Tipos, ktorej 100-percentným vlastníkom je Ministerstvo financií SR, teda štát. "Zaujímavou nie je len suma 240.000 eur, ale aj to, že doteraz Fun rádio nikdy nedostalo peniaze od spoločnosti Tipos," tvrdí Smer-SD.