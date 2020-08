Fico chce pre kauzu Tiposu navrhnúť odvolávanie Kollára z funkcie šéfa NR SR

Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii po medializovaní informácií o reklamnej zmluve medzi štátnym Tiposom a firmou vlastniacou Fun rádio spojenou s Kollárom. Fico zároveň vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú aj tretí sektor, aby k tomu zaujali stanovisko. Hovorí tiež, že predseda NR SR využíva štátne financie na vlastné obohatenie, pretože hnutie, ktorého je predsedom, platí prenájom za svoje sídlo jeho firme.

Šéf Smeru-SD podotkol, že nemožno rešpektovať, ak štátna firma Tipos, na čele s človekom blízkym premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), podpíše ako jednu z prvých zmlúv práve 240.000 eur pre firmu, ktorej konečným užívateľom je predseda parlamentu.

"Veď je to výsmech. Ak chcel ísť do politiky a chcel byť predsedom parlamentu, mal sa odstrihnúť od týchto podnikateľských aktivít," uviedol Fico. Dodal, že nie je možné, aby zo štátnych peňazí profitoval jeden z najvyšších predstaviteľov štátu. Podotkol, že ak Tipos mal v minulosti reklamy vo Fun rádiu, Kollár vtedy nebol šéfom parlamentu.

Fico dodal, že Kollár "nehanebne využíva štátne finančné prostriedky na svoje vlastné obohatenie". Štátne inštitúcie a kompetentné orgány by sa podľa neho mali pozrieť na prenajímanie budovy, v ktorej sídli Sme rodina. "Čo to je za nezmysel, že niekto vlastní budovu, prenajíma ju vlastnej strane, a tá strana mu posiela milióny eur naspäť," podotkol s tým, že je to neetické, nemorálne a mali by sa na to pozrieť predstavitelia štátu aj tretí sektor.

Šéf Smeru-SD pripomenul odvolávanie Kollára aj pre nedávnu kauzu jeho diplomovej práce. Tvrdí, že poslanci koalície sa následne na stretnutí v hoteli Bôrik dohodli, že to nie je žiadny problém, a že sa medzi nimi "šírila tajomná veta - Všetko si musíme odpustiť, len nás nesmú od tohto koryta odohnať".

Kollár v súvislosti s kauzou uviedol, že spoločnosť Tipos je relevantným partnerom Fun rádia už od roku 2005 a už v minulosti v ňom mala reklamu. Rozdiel pri zmluve o reklamnom plnení na tento rok spočíva podľa neho v tom, že v minulosti ju Tipos uzavrel cez reklamnú agentúru a v súčasnosti priamo s relevantnými médiami. Poznamenal, že sa tak neulievajú peniaze. Opozícia podľa neho klamala aj pri sume 240.000 eur, ktorú malo rádio dostať za reklamu.

Smer-SD a mimoparlamentná strana Dobrá voľba v sobotu (8. 8.) poukázali na zmluvu medzi štátom a firmou Kollára. Podľa Smeru-SD ide o zmluvu medzi spoločnosťou, ktorá je vlastníkom Fun rádia, jej jediným vlastníkom je Kollár a spoločnosťou Tipos, ktorej 100-percentným vlastníkom je Ministerstvo financií SR, teda štát. "Zaujímavou nie je len suma 240.000 eur, ale aj to, že doteraz Fun rádio nikdy nedostalo peniaze od spoločnosti Tipos," tvrdí Smer-SD.