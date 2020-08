Rozsudok sa posúva: Senát nemá jednoznačný názor! Ďalší mesiac bude pre nás rok, tvrdí Kuciakov brat

PEZINOK - Dnes mal byť deň, kedy sa malo Slovensko po vyše dvoch mesiacoch dozvedieť, či senát Špecializovaného trestného súdu odsúdi obžalovaných z vraždy novinára Jána Kuciaka. No súd sa večer pred pojednávaním nečakane posunul.

Nečakané a neštandardné rozhodnutie senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zastihlo redakcie v utorok, okolo pol piatej poobede. "Predsedníčka senátu JUDr.Sabová zrušila termín zajtrajšieho hlavného pojednávania z dôvodu nutnosti pokračovania v porade senátu o pripravovanom rozsudku. Termín nového hlavného pojednávania je určený na deň 03.septembra 2020," informovala Katarína Kudjáková, hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu.

V priebehu utorka sa pritom ešte dolaďovali detaily, na pojednávanie bolo totiž akreditovanych okolo 70 redakcii, medzi nimi aj niekoľko zahranićných. Pricestovať mali aj rodičia a blízka rodina zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Bude to pre nás ako rok

Senát sa o rozsudku radil v priebehu utorka, no zrejme im jeden deň nestačil. Ešte nikdy predtým sa nestalo, že by súd takto na poslednú chvíľu zrušil termín rozhodnutia. V prípade však rozhoduje trojčlenný senát v zložení Ivan Matel a Rastislav Stieranka. Predsedá im Ružena Sabová a pri dokazovaní takéhoto rozsahu sa musia zhodnúť všetci traja. Do úvahy totiž pripadá aj doživotný trest odňatia slobody.

Podľa brata zavraždeného novinára je posunutie rozsudku o mesiac, akoby to bolo o rok. "Myslím, že nadávanie na sudcov a justíciu, nie je dnes na mieste. To, že termín rozsudku sa posunul, bolí a ďalší mesiac čakania bude pre nás ďalším rokom, ale nie sme sudcami. Nevieme, na čom sa nevedia zhodnúť, nevieme, koľko ďalších okolností musia zvážiť, aby bol rozsudok silný, nenapadnuteľný a spravodlivý. Dúfam, že o mesiac sa už dočkáme a aspoň sčasti sa naše trápenie skončí. Vydržali sme veľa, nedáme sa," napísal novinárov brat Jozef.

Situácia, ktorá v tomto prípade nastala, je síce neštandardná, ale podľa splnomocnenca Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu, ju netreba vidieť dramaticky.

„Ten rozsah dokazovania bol mimoriadne rozsiahly a myslím si, že zo záverečných rečí vyplynula potreba veľmi detailného posudzovania jednotlivých skutočností,“ povedal Kvasnica pre denník SME.

V prípade je obžalovaný Marian Kočner spolu s Alenou Zsuzsovou a Tomášom Szabóom. Právoplatne je odsúdený Zoltán Andruskó, ktorého svedectvo bolo aj jedným z kľúčových a opierali sa oň aj prokurátor a splnomocnenci pri záverečných rečiach. Neprávoplatne odsúdený je Miroslav Marček, ktorý sa k vraždám priznal. Súd by mal rozsudok vyhlásiť tretieho septembra.