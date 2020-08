Ďalší list od Andruskóa: FOTO Kočner a Zsuzsová sa mi vyhrážali zabitím! Všetci chceli peniaze

V prvom liste sa Andruskó sťažoval na postup prokurátora i na to, že nebola dodržaná jeho dohoda. Očakával, že dostane nižší trest. „Bojím sa, že tí, proti ktorým vypovedám, sa dohodli medzi sebou proti mne, lebo majú informácie,“ napísal. V druhom liste hovorí o tom, že sa mu Kočner a Zsuzsová vyhrážali zabitím.

Kočner a Zsuzsová sa mi vyhrážali zabitím!

Andruskó na začiatku druhého listu opäť hovorí o nespravodlivosti. Spomenul aj to, že niektorí ľudia reagovali na jeho list a spomenuli aj podľa jeho slov nevinných, ktorí vidia nespravodlivosť. „Celý môj proces je podvod voči mojej osobe!“ napísal. „Ten právnik, ktorý si to vysvetľoval podľa seba proti mne, nech si dá ruku na srdce, keby bol mojím právnikom, tak by som už dva roky žil niekde inde vo svete v ochrane ako svedok,“ píše v úvode.

Andruskó ďalej uviedol, že Marian Kočner a Alena Zsuzsová ho vydierali a vyhrážali sa mu zabitím. „Sa mi vyhrážali zabitím, p. Zsuzsová, p. Kočner, ktorí už vraždili! Prečo nie je zverejnené, že som nemal šancu ísť na políciu, sami vidíte ako dopadol aj Ján Kuciak,“ napísal. Opäť spomína známych Kočnera, medzi ktorými mali by Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar či Norbert Bödör. Podľa Andruskóa mal tieto veci od začiatku vo výpovedi.

Za každú cenu chceli peniaze

Rovnako tvrdí, že Miroslav Marček a Tomáš Szabó ho mali sledovať rovnako ako zavraždeného Petra Molnára. „Vedeli, že som mal peniaze, bola to len otázka času, že by ma vykradli a zavraždili ako Petra Molnára. Oni chceli peniaze za každú cenu!“ Andruskó ďalej píše, že ho chceli pošpiniť ako kľúčového svedka, zopakoval, že sa bál o svoj život. Jeho výpoveď podľa jeho slov potvrdil aj Peter Tóth a údaje z Kočnerovho telefónu.

Rozsudok sa odkladá

Andruskó je prvý právoplatne odsúdený v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pôvodne mu bol za spoluprácu navrhnutý 10-ročný trest, senát s tým však nesúhlasil a vymeral mu 15 rokov. Rozsudok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, mal byť 5. augusta. Predsedníčka senátu Ružena Sabová však večer pred pojednávaním prostredníctvom hovorkyne Kataríny Kudjákovej súd zrušila.

"Predsedníčka senátu JUDr.Sabová zrušila termín zajtrajšieho hlavného pojednávania z dôvodu nutnosti pokračovania v porade senátu o pripravovanom rozsudku. Termín nového hlavného pojednávania je určený na deň 03.septembra 2020," informovala vtedy Kudjáková.