Pád „zlatého“ Kičuru: Jeho úrad mal byť v tieni! Nový šéf sa zbavuje luxusného mercedesu z pochybného tendra

BRATISLAVA – Je to úrad, o ktorom by sme za ideálnych podmienok nemali vedieť. Správu štátnych hmotných rezerv však preslávilo niekoľko káuz a vďaka „zlatému“ Kajetánovi Kičurovi je Slovákom tento úrad dobre známy. Momentálne sa SŠHR zbavuje luxusného, aj keď nenápadného mercedesu. Záujem o neho prejavilo niekoľko inštitúcií a rezortov. Dvaja uchádzači však už odmietli. Náklady sú príliš vysoké.

„Toto je možno môj posledný krízový štáb, v sobotu sa mení vláda, neviem, či sa s vami ešte stretnem.“ Takto zneli slová dnes už bývalého predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru. V polovici marca ešte netušil, že skončí v kolúznej väzbe. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ho obvinil z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Úrad po vedením Kičuru sprevádzalo niekoľko káuz. Nové vedenie sa momentálne zbavuje jeho luxusného marcedesu.

Kičurov luxus za vyše 67-tisíc

Kičura bol počas svojho pôsobenia na SŠHR na kritiku zvyknutý. Len mesiac po jeho nástupe do úradu v roku 2012 sa črtal prvý pochybný tender, ktorý sa týkal práve nákupu auta. Podľa odborníkov bol totiž šitý na mieru budúceho víťaza. Podozrivé bolo aj to, že sa do tendra prihlásila jediná firma Moto-Car Bratislava a nakoniec aj zvíťazila. V auguste 2013 si tak Kičura kúpil luxusný čierny Mercedes Benz E400 za niečo vyše 67-tisíc eur. Nový šéf správy ho považuje za nadbytočný a doposiaľ v ňom nesedel a sedieť ani nebude. Ponúkol ho ostatným inštitúciám a rezortom. O zbavení sa auta informovala TV Joj.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po siedmich rokoch odvolal koncom marca tohto roka nominanta Smeru novozvolený premiér Igor Matovič. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v čase koronakrízy. Dnes šéfuje správe nominant koaličnej strany SaS Ján Rudolf. Auta sa rozhodol zbaviť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sedemročné vozidlo so 130-tisíc najazdenými kilometrami je momentálne v ponuke pre ostatné inštitúcie. Rudolf ho totiž na správe nepotrebuje. „Navyše to považujem za paplášizmus, s ktorým sa nestotožňujem,“ povedal. Do práce chodí na svojom súkromnom aute, aj keď má nárok na auto s majákom a šoférom. Kvôli mercedesu sa SŠHR v minulosti umiestnila v rebríčku najdrahších štátnych áut, ktorý zostavila Transparency International.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kožené sedačky a chybičky krásy

Rudolf viackrát zopakoval, že chce, aby úrad fungoval efektívne. „Zatrhol som akékoľvek používanie služobných vozidiel počas víkendov aj po pracovnej dobe. Využívame ich len v rámci pracovnej doby a na pracovné účely,“ uviedol. Kičurov mercedes má výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu za takmer 5 500 eur, kožené sedačky, luxusnú výbavu, majáky a zvukovú signalizáciu. Nájdu sa aj chybičky krásy ako priehlbina či menšie škrabance.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Hnuteľný majetok neslúži a v budúcnosti ani nebude slúžiť SŠHR na plnenie úloh, na ktoré bol pôvodne určený. Pre kanceláriu predsedu sa stal nadbytočným majetkom. V minulosti sa v služobnom aute vyvážal Kičura a podpredsedníčka SŠHR Lucia Gocníková, ktorá správu po Kičurovi dočasne viedla.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

O auto má záujem viacero ministerstiev

Auto však zo zákona nemôže správa predať. SŠHR ho musí ponúknuť iným štátnym orgánom. V súlade so zákonom o správe majetku štátu preto Rudolf vydal rozhodnutie o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Rozhodnutie vydal predseda SŠHR SR na základe uznesenia a odporúčania menovanej komisie. V súlade s ustanovením 8f ods.7 zákona č. 278/1993 Z.z. prebytočný ostatný hnuteľný majetok štátu SŠHR SR nebola povinná ponúknuť tento majetok v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcie. SŠHR SR v tomto prípade postupovala transparentne, hospodárne a efektívne a ponúkla ho ústredným orgánom štátnej správy a ostatným ústredným orgánom štátnej správy,“ uviedol pre Topky Igor Rabatin, poradca pre médiá z kancelárie predsedu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

O auto prejavilo podľa Správy štátnych hmotných rezerv záujem sedem inštitúcií vrátane šiestich ministerstiev a dvoch organizácií podriadených ministerstvu práce. Ide o rezort dopravy, kultúry, obrany, školstva, vnútra a zdravotníctva a o dve podriadené organizácie ministerstva práce – Centrum pre deti a rodiny v Rimavskej Sobote a v Seredi.

Príliš veľké náklady

Práve posledné dve menované podriadené organizácie však zmenili názor. „Obe Centrá pre deti a rodinu (predtým sa nazývali detské domovy) prehodnotili svoj záujem vzhľadom na vysoké prevádzkové a servisné náklady spojené s týmto vozidlo. Nebudú sa oň uchádzať,“ uviedla pre Topky hovorkyňa ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová. Obe centrá v súčasnosti disponujú automobilmi, ktoré využívajú na transport detí. O auto už nemá záujem ani rezort kultúry. „MK SR nemá záujem o spomínané vozidlo. Rezort má k dispozícií 14 vozidiel,“ uviedol rezort kultúry.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ostatné ministerstvá záujem stále majú. „MDV SR má záujem o bezplatný prevod osobného motorového vozidla zo Štátnych hmotných rezerv. Vozový park ministerstva je totiž zastaraný, priemerný vek vozidiel je 10 rokov a počet najazdených km je v priemere 250-tisíc km. Proces je v štádiu rozhodovania zo strany ŠHR,“ uviedol rezort dopravy. „Vozidlo plánujeme využívať v služobnej činnosti policajných zložiek,“ napísal rezort vnútra. „Na predloženú ponuku sme reagovali písomnou žiadosťou o prevedenie správy majetku štátu zo ŠHR na MV SR,“ dodal rezort s tým, že v súčasnoti má pre svoje zložky (polícia, hasiči, okresné úrady, atď.) k dispozícii vyše 8 500 vozidiel rôznych typov.

Obrana chce obnoviť vozový park

Niektoré vozidlá rezortu obrany majú 30 rokov, pričom aj velitelia vojenských útvarov jazdia na vozidlách, ktoré sú z 80. alebo z 90. rokov. „Ich stav pritom zodpovedá ich veku a intenzívnemu využívaniu na služobné účely. Z tohto dôvodu má Ministerstvo obrany SR záujem o predmetné vozidlo, ktoré by poslúžilo na obnovu vozového parku a zároveň by ušetrilo časť financií, ktoré by mohli byť využité inak,“ uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ďalším záujemcom je ministerstvo zdravotníctva. „Vzhľadom na to, že ministerstvo zdravotníctva má momentálne v správe niekoľko starších vozidiel s viac ako 500-tisíc najazdenými kilometrami, prejavilo o tento automobil záujem,“ uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Rezort školstva by štátu ušetril peniaze

O auto má záujem aj rezort školstva, keďže ide o bezodplatný prevod. „MŠVVaŠ SR disponuje aj služobnými vozidlami s vysokým nájazdom kilometrov a vysokými prevádzkovými nákladmi (majú najazdených viac ako 300-tisíc km). Ministerstvo má zo štátneho rozpočtu vyčlenené financie na nákup dvoch motorových vozidiel. V prípade, že by bolo spomínané vozidlo od Správy štátnych hmotných rezerv pridelené práve rezortu školstva, ministerstvo by si neuplatnilo nárok na nákup dvoch nových vozidiel, na ktoré má nárok, a teda by sa ušetrili peniaze zo štátneho rozpočtu,“ uviedol pre Topky tlačový odbor rezortu školstva.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„MŠVVaŠ SR disponuje aj inými vozidlami používanými na služobné účely, ktoré majú najazdený už veľmi vysoký počet kilometrov a sú na hranici životnosti,“ dodal rezort. Prevod správy majetku štátu sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu, a ak je prevod odplatný, dohodnutú odplatu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom. Na platnosť zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva financií. Správcovia tak môžu zmluvou o zámene správy majetku štátu vzájomne vymeniť majetok štátu vo svojej správe.

K dnešnému dňu ešte nie je rozhodnuté, komu bude Kičurov mercedes pridelený.

„Zlatý“ Kičura preslávil úrad, o ktorom by sme nemali vedieť

O úrade, akým je Správa štátnych hmotných rezerv, by verejnosť za predpokladu bežného fungovania nemala vedieť. Bývalý šéf Kajetán Kičura sa však postaral o to, že na Slovensku je to inak. Kičurovo pôsobenie už od začiatku sprevádzali pochybné kroky či väzby. Od roku 1996 pôsobil jedenásť rokov ako predseda senátu na Okresnom súde v Čadci. Počas Harabinovho ministrovania sa stal predsedom spomínaného okresného súdu. V čase Radičovej vlády ho však z tohto postu odvolala vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na Správu štátnych hmotných rezerv nastúpil v roku 2012 a krátko po nástupe podpísal už spomínaný pochybný tender na svoje auto. Úrad neslávne zviditeľnil niekoľkými kauzami. V minulosti šlo o kauzu platinových sitiek, nevýhodný nákup pšenice a cukru v roku 2014, na ktorom štát prerobil 700-tisíc a rovnako uzatváral desiatky zmlúv na stráženie objektov s Bonulom Miroslava Bödöra, ktorého syn je momentálne vo väzbe kvôli obvineniu z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Neúspešného kandidáta nakoniec odvolali a skončil vo väzbe

Na otázky okolo Bonulu odpovedal aj poslancov, ktorí ho ako kandidáta na Ústavného sudcu vypočúvali. Kičura vtedy akékoľvek pochybenia odmietol a informácie o pochybeniach označil za fabulácie a polopravdy. „pravdou je a som na to hrdý, že na správe sa mi podarili také verejné obstarávania, ktoré sú plne transparentné a kontrolovateľné,“ hájil sa vtedy Kičura, ktorý sa nakoniec ústavným sudcom nestal. Napriek avizovanej koaličnej dohode totiž napokon nezískal dosť hlasov. Navrhol ho Ján Podmanický zo Smeru.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Kičuru nakoniec koncom marca odvolal Matovič počas pandémie koronavírusu. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou koronavírusu. NAKA preto ešte v marci začala trestné konanie pre spomínané pochybenia, ale aj kvôli pochybnej kúpe bytov. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ho následne obvinil z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Sudca ho vzal do takzvanej kolúznej väzby. Bývalý šéf správy odmieta obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn. NAKA ešte v marci začala trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave. Aby toho nebolo málo, po týchto kauzách objavili v Kičurovom sejfe zlaté tehličky v hodnote štvrť milióna eur. Išlo o 20 kusov zlatých tehál o hmotnosti 250 gramov. Policajti ich objavili v rámci akcie REZERVY. Pred pár dňami zatkla polícia ďalšie osoby. Kajetán Kičura sa neskôr pokúšal dostať na slobodu, no súd jeho žiadosť zamietol a ponechal ho vo väzbe.