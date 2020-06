Exminister Zajac o Krajčím: Za 100 dní nič nepovedal, tak sľubuje milióny. S tým ale vystačí mesiac

„500 miliónov Eur? To sa mi snáď len sníva, alebo sa pomýlil v počte núl? Pán minister rozpráva veci, o ktorých zjavne nemá najmenšiu odbornú predstavu. Celý eHealth stál menej ako 40 miliónov Eur. Za 500 miliónov Eur sa dajú postaviť dve nemocnice Rázsochy,“ reagoval Tomáš Drucker. Považuje to za nehoráznosť a dodáva, že súčasný minister dáva na verejnosť údaje, ktorým vôbec nerozumie.

Reči a rečičky

Rovnakého názoru je aj ďalší exminister zdravotníctva - Rudolf Zajac. Keďže sa minister Krajčí podľa neho len učí, nie je z jeho vyjadrení jasné, čo vlastne hovorí. Zajac vysvetlil, že pri informačných systémoch poznáme viacero úrovní. „A to oddielenský, klinický a nemocničný. Náklady na ich zavedenie sú samozrejme o dve nuly nižšie,“ vysvetlil pre topky.sk Rudolf Zajac. Ak mal Krajčí podľa neho na mysli globálnu modernizáciu zdravotníckych (dátových) informácií, treba počkať, čo bude obsahom minutia pol miliardového balíka Eur. „Pretože dovtedy sú to len reči a rečičky.“

Naopak dve miliardy na rekonštrukciu nemocníc považuje za fajn, ale treba jasne povedať na čo, a do ktorých nemocníc sa majú peniaze investovať. „Ak iba do štátnych, tak toto mu neprejde už v prvom kole. Ak do všetkých, bude potom dôležitý kľúč a priority,“ myslí si Zajac.

Všeobecne však podľa Zajaca platí, že už teraz rozdeľuje peniaze, ktoré nemáme a ktoré si požičiame. „Nemôžem sa zbaviť dojmu, že toto bola informácia zo strany ministra preto, že za 100 dní nič iné nepovedal. Avšak sľubovať peniaze? S tým vystačí tak maximálne mesiac,“ uzavrel exminister Zajac.