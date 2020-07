Súboj roka u národniarov: V SNS sa bude zrejme opäť rozhodovať medzi Dankom a Slotom!

Áno, ide o syna bývalého predsedu SNS Jána Slotu, ktorý má podľa Hospodárskych novín ambíciu viesť stranu do ďalšieho volebného súboja. Sklamaný Danko po voľbách v marci vyhlásil, že kandidovať už zrejme nebude. „Uvedomujem si, že nemôžem politiku siliť. Ľudia nám dali vysvedčenie a my ho musíme prijať,“ načrtol Danko. Okrem iného argumentoval aj zdravotným stavom a ďalším pôsobením v advokácii. Andrej Danko však v týchto dňoch chodí po Slovensku a mapuje situáciu, pričom samotnú kandidatúru opäť nevylučuje.

Známe meno v pozícii protivníka

Vody vášne však teraz rozvírilo známe meno. Na sneme, ktorý sa uskutoční 12. septembra v Liptovskom Mikuláši, sa môže o pozíciu šéfa strany uchádzať aj Pavol Slota, ktorý je synom dlhoročného bývalého predsedu SNS Jána Slotu. Staršieho Slotu pritom ešte pred štyrmi rokmi zo strany vylúčili pre názorové nezhody. Pavol Slota bol pritom človekom, ktorý na sociálnej sieti zverejnil video jeho otca so známou kritikou "kapitána Danku". V tomto videu Slota starší kritizoval aktuálne vedenie strany, a to pritom ešte pred samotnými voľbami.

Jeho syn Pavol sa vtedy údajne tiež vzdal členstva, čo zrejme bolo iba protestné gesto. Členské dokonca neplatí ani doteraz, no napriek tomu ho Okresná rada SNS v Žiline nominovala na post predsedu. Tu však ešte Pavol Slota nemá zďaleka vyhraté, keďže o prihláške musí rozhodnúť predsedníctvo strany, kde sa medzičasom zasekla. Mladší Slota sa však nevzdáva a pre HN vyhlásil, že je rozhodnutý do súboja ísť. „Ide mi o záchranu strany. Budem bojovať až do konca,“ odkázal.

O kreslo predsedu chce zabojovať aj Radovan Baláž, ktorý bol niekdajším poslancom strany. Nominovala ho rada v Banskej Bystrici. Jeho kandidatúru očividne podporuje aj Anton Hrnko ako podpredseda strany, ktorý už dlhšie na verejnosti zdieľa svoje nezhody s Andrejom Dankom.

„V kauzách ako Dobytkár alebo Štátne lesy bolo zatknutých viacero ľudí. Vedomí si plnej zodpovednosti za politiku SNS v predchádzajúcom období vyhlasujeme, že žiaden z vyšetrovaných nikdy nebol členom strany a do funkcií, v ktorých mali vykonávať trestnú činnosť, ich nenominoval žiaden orgán SNS,“ písal v jednom z nich Hrnko.