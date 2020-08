Zrada v SNS? Mladý Slota, Rafaj a Hrnko sa spojili proti Dankovi: Súčasný šéf už má jasného súpera

Kým doteraz sa v médiách hovorilo o tom, že na post predsedu SNS si brúsi zuby mladý Pavol Slota a Radovan Baláž, dnes je všetko inak. Členovia Krajskej rady (KR) v Banskej Bystrici v pondelok (24. 8.) rozhodli, že za oficiálneho kandidáta na predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) navrhujú Antona Hrnka. Informoval o tom v utorok za KR SNS Štefan Turek s tým, že za návrh hlasovalo 13 členov, jeden sa zdržal. Hrnko pritom už od konca parlamentných volieb nepatrí medzi Dankových priaznivcov a sám chcel podporiť Radovana Baláža.

Andrej Danko je z Hrnkovho postoja prekvapený

S touto situáciou sme konfrontovali aj aktuálneho šéfa SNS Andreja Danka, ktorý síce s Hrnkom tiež nemá práve ideálne vzťahy, no aj tak ho týmto krokom prekvapil. "Nebudem komentovať pána Hrnka. Prekvapuje ma len, že sa spojil s pánom Slotom (Pavlom, pozn. red.) a Rafajom (bývalý podpredseda SNS Rafael Rafaj, pozn. red.)," prezradil pre Topky Danko. Z týchto slov vyplýva, že sa niektoré osobnosti v SNS proti Dankovi spojili a ich úlohou je zrejme docieliť, aby Danko kandidatúru stiahol.

Snem, na ktorom má strana voliť svojho nového predsedu, sa bude konať 12. septembra 2020 .

Zhodli sa na Hrnkovi, aby nastolil poriadok

To, prečo sa krajské základne zhodli na Hrnkovi má v SNS tiež svoj dôvod. "Anton Hrnko, ako jeden zo zakladateľov SNS a otec myšlienky samostatného Slovenska, dostáva od KR v Banskej Bystrici mandát na opätovné nastolenie poriadku v strane a vykonanie reforiem potrebných na to, aby sa naša strana opäť vrátila medzi relevantné politické sily a zastávala rolu ochrancu národného konzervativizmu na Slovensku a tiež kultúrneho a intelektuálneho dedičstva národa slovenského," pokračuje v stanovisku Štefan Turek z SNS.

Baláž sa náhle vzdal

Aj keď sa na túto pozíciu chystal aj Radovan Baláž, ktorého mal pritom podľa vlastných slov Hrnko podporiť, situácia sa zrazu zmenila. "Radovan Baláž sa oficiálne vzdal kandidatúry na post predsedu SNS. Hlavným dôvodom má byť neustále gradujúca špinavá antikampaň voči jeho osobe a rodine, ktorá zneistila časť delegátov". Banskobystrická KR vyzýva aj ostatné štruktúry, aby sa pripojili k jej snahe obrody SNS a podporili Hrnka.

Čo na to odborník...

Na aktuálne dianie v SNS a na to, či sa národniari názorovo rozdelili sme sa pýtali aj známeho politológa Radoslava Štefančíka. "Za tých viac ako 30 rokov súťaživého straníckeho systému voľba predsedu predstavovala vždy zlomový moment v živote politickej strany. A väčšina slovenských politických strán tento moment nedokázala prežiť. S výnimkou KDH a SNS, aj tie sa však momentálne obe nachádzajú mimo parlamentu. Názorové rozdelenie pri takomto type vnútrostraníckych volieb býva obvyklé, otázne samozrejme ostáva, či má strana vyvinuté také rozhodovacie mechanizmy, aby podobné konflikty dokázala prekonať," myslí si Štefančík.

Tri stupne nepriateľstva

Na stole bola aj iná otázka. Ako to, že sa proti Dankovi postavili také osobnosti, ktoré ho doteraz podporovali ako napríklad Anton Hrnko? "Existujú tri stupne nepriateľstva. Nepriateľ, veľký nepriateľ a stranícky kolega. Ak si niekto myslí, že politika je miestom, kde si nájde priateľov, je na veľkom omyle. Pretože aj ten najvernejší spojenec sa časom môže otočiť chrbtom. Do politiky ľudia vstupujú zo zištných dôvodov, nie preto, aby niekomu kryli chrbát. Ak boli členovia SNS lojálni k Andrejovi Dankovi, bolo to výlučne z mocenských dôvodov. SNS bola súčasťou vládnej koalície, bolo by nezmyselné ísť v tom období proti predsedovi. Na druhej strane mohlo ísť aj zdanlivú lojalitu. Múdri politici totiž riešia vnútrostranícke problémy doma v kuchyni. Nie každý má Matovičov exhibicionistický prístup k politike, niekto rieši domáce problémy jednoducho za zatvorenými dverami, nie na sociálnych sieťach pred zrakmi tisícov voličov," myslí si Štefančík.