KORONAVÍRUS Väčšina nahlásených prípadov sú dohľadané kontakty potvrdených prípadov, tvrdí ÚVZ

Najväčší počet nahlásených potvrdených prípadov zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Prešove a Prievidzi. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.

V prípade RÚVZ so sídlom v Prievidzi ide o výsledky testov z viacerých dní, aktívne dohľadané prípady sú v epidemiologickej súvislosti s už potvrdenými prípadmi ochorenia. Obdobne je to aj v prípade RÚVZ so sídlom v Prešove, kde je väčšina prípadov v okresoch Prešov a Sabinov dohľadanými úzkymi kontaktmi už potvrdených prípadov ochorenia. V niektorých prípadoch stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie.

"Miestna lokalita, v ktorej sa po ostatné dni uskutočnilo početnejšie testovanie na ochorenie COVID-19, odhalila tri potvrdené prípady, zvyšné výsledky testov boli negatívne. Oblasť je izolovaná, monitorovaná a zabezpečená," konštatuje ÚVZ SR. Podotýka, že RÚVZ so sídlom v Prešove spolupracuje pri zabezpečovaní protiepidemických opatrení so samosprávou a všetkými zainteresovanými subjektmi.

Úrad verejného zdravotníctva zároveň ubezpečuje, že regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR naďalej aktívne a dôsledne dohľadávajú úzke kontakty pozitívnych osôb, ktorým nariaďujú domácu izoláciu a zabezpečujú testovanie na ochorenie COVID-19. Úrad opätovne apeluje na zodpovedné správanie a rešpektovanie aktuálne platných opatrení. Pripomína hygienické pravidlá, ako je dôkladné umývanie rúk, sociálny odstup od cudzích osôb, respiračná hygiena či nosenie rúšok v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na miestach s vyššou koncentráciou ľudí.

V sobotu pribudlo na Slovensku 38 prípadov nákazy novým koronavírusom. Najviac ich pribudlo v Prešovskom kraji, a to 21. Nasleduje Bratislavský kraj s ôsmimi novými prípadmi a Trenčiansky kraj, kde zaevidovali sedem nových prípadov. Dva nové prípady pribudli v Košickom kraji.