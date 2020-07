KORONAVÍRUS Štát chce nakupovať vakcíny vo veľkom: Očkovanie nebude povinné, no je tu veľký výkričník!

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom to v boji proti koronavírusu myslia skutočne vážne a na stole sú už aj priebežne ambície. Minister Marek Krajčí napríklad avizoval, že v prípade očkovacej látky by chceli nakúpiť až tri milióny kusov. Očkovanie však nebude povinnosťou, no závažné odporúčania pre určité skupiny obyvateľstva, hlavne pre seniorov, tu vraj určite budú.

VIDEO Časť tlačového brífingu ministra zdravotníctva:

Zatiaľ bez pandemického plánu

Účinná a bezpečná vakcína môže zohrať významnú rolu v boji s ochorením COVID-19. Po piatkovom rokovaní pandemickej komisie na pôde Ministerstva zdravotníctva to uviedol hlavný hygienik Ján Mikas. Šéf rezortu zdravotníctva Krajčí zasa uvádza, že komisia zatiaľ neschválila pandemický plán, potrebuje do neho zapracovať viaceré pripomienky. Jeho definitívna verzia by mala byť známa 11. augusta.

"Naozaj vidíme možnosť, ak bude dostupná bezpečná a účinná vakcína, tak táto vakcína môže zohrať významnú úlohu pri potlačení tejto pandémie," uviedol hlavný hygienik. Krajčí doplnil, že v súvislosti s pandemickým plánom vznikli štyri pracovné skupiny. Jedna z nich sa bude týkať realizácie imunizácie na Slovensku. Slovensko má podľa slov ministra záujem o m-RNA vakcínu.

Tri milióny kusov vakcín cez Európsku komisiu

Rezort zdravotníctva podľa slov jeho šéfa v tejto súvislosti "intenzívne" komunikuje v tejto veci najmä s Európskou komisiou. Objednať by sa jej mali zhruba tri milióny kusov . Očkovanie nebude povinné. "Veľmi radi by sme pomocou kampane a zároveň odporúčaní, ktoré skupiny obyvateľstva by sa mali očkovať, objednali pre Slovensko," komentoval s tým, že v niektorých prípadoch bude odporúčanie veľmi zmysluplné.

Zdroj: Getty Images

Ďalšia skupina sa bude venovať zabezpečeniu ambulantnej starostlivosti. "Tá by mala byť realizovaná okresnými úradmi v sídle kraja v spolupráci s vyššími územnými celkami. Veľmi dobre vieme, že situácia v ambulantnom sektore je náročná vzhľadom na to, že ho máme do veľkej mieri obslúžený lekármi, ktorí sú už vo vyššom veku. Uvedomujeme si, že dobre zvládnuť ambulantnú sféru počas pandémie je veľmi dôležité," komentoval Krajčí s tým, že skupina by mala zadefinovať to, akých lekárov možno využiť aj bez epidemiologických ambulancií.

Pracovné tímy na zásah v každej časti Slovenska

Ďalšia pracovná skupina by mala zabezpečiť tímy rýchlej intervencie, ktoré by mohli naraz zasahovať na západnom, strednom a východnom Slovensku. Pokiaľ by na nejakom mieste nastala epidemiologická situácia, mali by byť schopné situáciu stabilizovať na niekoľko dní. "Budú to tímy, ktoré v prípade vzniku ohniska nákazy budú schopné okamžite vycestovať a situáciu stabilizovať," uviedol minister.

Posledná skupina sa bude zaoberať tzv. semaformi pre zariadenia sociálnych služieb, primárnej zdravotnej starostlivosti a tiež ústavné zdravotnícke zariadenia, čiže nemocnice. Podľa týchto semaforov sa budú reprofilizovať zdravotnícke zariadenia počas ďalšieho nástupu pandémie.

Mikas situáciu vyhodnotil ako stabilnú

Hlavný hygienik tiež doplnil, že aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku je stabilná. Denne pribúda približne 20 až 30 nových prípadov. Podľa jeho slov ide najmä o importované prípady, kontakty regionálni hygienici a epidemiológovia aktívne vyhľadávajú.

Minister zdôraznil, že slovenské zdravotníctvo je pripravené na prípadnú druhú vlnu pandémie COVID-19. "Nemocnice aktuálne fungujú v štandardnom režime, pacientom je poskytovaná zdravotná starostlivosť bez obmedzení. Ľudia s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sú podľa rezortu zdravotníctva hospitalizovaní na infekčných oddeleniach. V prípade zvýšenia počtu akútnych pacientov sú zdravotnícke zariadenia pripravené okamžite alokovať nevyhnutné lôžka," uzavrel Krajčí.