Slotova mladšia verzia konečne prehovorila! Odkaz členom SNS o kandidatúre, Belousovová si ho vychutnala

BRATISLAVA - Syn bývalého predsedu SNS Jána Slotu Pavol Slota sa rozhodol konečne prehovoriť. Okrem posledných správ, že má ambíciu stať sa novým predsedom SNS sa nevedelo prakticky nič iné. To, či môže politicky doráňaná SNS po posledných voľbách vstať z popola je otázne, no mladší Slota v najnovšom statuse konečne povedal čosi viac.

Ten si dokonca kvôli tomuto odkazu založil nový účet na sociálnej sieti, aby reagoval na aktuálne informácie o jeho možnej kandidatúre a spôsobe, akým stranu vedie terajší šéf Andrej Danko.

Zdroj: Facebook/Pavol Slota

Katastrofálna situácia v strane

Mladý Slota plynule prechádza k analyzovaniu situácie v strane. Nenachádza však pozitívne myšlienky. "Prejdem rovno k veci a týmto úvodným príspevkom chcem osloviť najmä radových členov, sympatizantov a ľudí, ktorý zo Slovenskej národnej strany odišli alebo sa ešte len chystajú odísť... Žiaľ, pri stretnutiach s mnohými po Slovensku počúvam aj takéto jóbove zvesti. Ak po voľbách členská základňa SNS prechádzala obdobím sklamania, neskôr frustrácie, tak teraz prevažná väčšina členov trpí vnútorným vyhorením, preto mnohí nad SNS lámu palicu," myslí si Slota.

Mladý Slota vo svojej analýze použil aj významné metafory. "Zdá sa, že doteraz organizmus strany niekto poňal tak, že stačí len „hlava“. Nemyslím si to. Niektorým by stačilo pridať k tej „hlave“ aj trup a končatiny (nazvime to „predsedníctvo“). Ale ani to stále nestačí," píše ďalej Slota, ktorý pokračuje kritikou Andreja Danka.

Namiesto okrúhlych osláv hrozí pohreb

"Ak si predstavíme SNS ako politickú mŕtvolu (organizmus, telo ), tak jednoznačne pre otvorené rany z „aktivít“ Andreja Danka. SNS stále krváca v odlive členov a odvracania sa voličov. Ak táto deštrukčná aktivita predsedu neprestane a on nepochopí svoj koniec, funkcionári, členovia a najmä delegáti Snemu nebudú vnímať realitu zásadnej zmeny na oživenie strany, tak na budúci rok namiesto 150. výročia strany môžeme vystrojiť symbolický pohreb," varuje Slota.

Danko zo seba robí martýra

Pavol Slota sa však nezastavil a pokračoval v rozšírenej kritike ešte stále súčasného šéfa SNS. "Ako nestranný pozorovateľ diania v SNS som si nemohol nevšimnúť aktivitu človeka, ktorý stratil súdnosť a po 4-ročnom fiasku v parlamente vo voľbách dotiahol SNS na úplné politické dno. A tragédia pokračuje ďalej. Svojimi spanilými potulkami po okresoch Slovenska sa akoby snažil stranu definitívne zničiť. A my, namiesto toho, aby sme ho defenestrovali, mu dávame ešte priestor, aby sa toto indivíduum prezentovalo a robilo zo seba martýra," hovorí mladý Slota, ktorého mala Okresná rada SNS v Žiline nominovať na post predsedu SNS.

Až štyria kandidáti na šéfa SNS

V závere statusu sa predsa len okrajovo vyjadril aj ku kandidátom na post predsedu SNS. "Kandidátov na predsedu je viac než len dve osoby. Pokiaľ ja viem sú minimálne štyria. Ktorí?! Pokračovanie nabudúce..." uzavrel predbežne Slota.

Náklad od Belousovovej a pripomienka káuz či exministrov v base

Na tieto odvážne slová sa rozhodla zareagovať aj niekdajšia "prvá dáma" SNS Anna Belousovová, ktorá je viac ako vytočená. "Mladý Slota sa zrejme "potatil". A elementárna morálka a slušnosť mu nič nehovoria," odpovedá rázne Belousovová.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Slotovi mladšiemu sa rozhodla pripomenúť aj také kauzy ako nástenkový tender či emisie. "Mladý Slota má asi sklerózu a zabudol , že jeho otec - Slota starší má "zásluhy " na tom, že SNS sa stala symbolom korupcie a kšeftárstva v slovenskej politike. Nástenkový tender, emisie a ďalšie kauzy, za ktoré už sedia vo výkone trestu dvaja bývalí ministri a v base skončia ďalší dvaja nominanti Slotu za kauzy obrovských rozmerov, to je "dielo" otca súčasného samozvaného spasiteľa SNS. Tieto hnilé jablká teda nepadli ďaleko od otcovského stromu," napísala Belousovová v štipľavom odkaze mladému Slotovi.