VIDEO Vášnivá tlačovka Matoviča: Podvádzal som nevedome! Ak ma odvolajú, odídem z politiky

NAŽIVO Vyhlásenie premiéra Igora Matoviča k diplomovej práci

Predseda vlády deklaroval, že ak ho poslanci Národnej rady SR na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi odvolajú, odíde z funkcie predsedu hnutia a z politiky. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že koaliční poslanci majú voľné ruky pri hlasovaní o dôvere premiérovi. Vyhlásil, že prípadný podvod pri svojej diplomovej práci spáchal nevedome, pretože si bol istý, že v nej správne citoval zdroje.

Útočný status

Premiér si dal niekoľko hodín pred tlačovkou status. „O 16:30 predstúpim pred najväčšie slovenské morálne autority na verejnú spoveď o mojej diplomovke. Zaujímavé - tešia sa oni, tešim sa ja. Vzájomné potešenie. Sledujte internety,“ napísal premiér. Narážal tým zrejme na novinárov, ktorým bude diplomovú prácu vysvetľovať na tlačovke prvýkrát. Už predtým kritizoval to, že si nechali túto tému na čas, keď bol v Bruseli. Na sociálnej sieti sa však Matovič priznal k tomu, že práca bola opísaná a dokonca sa označil za zlodeja. Na svoje posledné roky na vysokej škole podľa vlastných slov tiež nie je hrdý.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Študentské práce sú perpetuum mobile na odvolávanie hocikoho

Pravidlá pre písanie študentských prác treba podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára do budúcnosti zjednotiť tak, aby študenti presne vedeli, čo si v práci môžu dovoliť a čo už nie a aby politici viac nemohli túto tému zneužívať proti svojim oponentom. „Takto môžeme popravovať úplne každého. Niekto vymyslel perpetuum mobile. Ak je niekto nepohodlný politik, nájdeme mu prácu a v nej štyri - päť viet, vyhlásime, že ich ukradol, je plagiátor a má odstúpiť. Takýmto spôsobom riešiť niečo, čo bolo pred 20 rokmi, to je pre mňa nepochopiteľné,“ povedal v diskusii na Tablet.TV na margo pripravovaného vyslovovania nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi Kollár.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Keď začneme robiť takýto verejný lynč, tak sa môžeme pozrieť aj na pána Jahnátka či pána Richtera. A verte mi, že nájdem nejaké state, ktoré môžem vyhlásiť za plagiátorstvo,“ poznamenal Kollár. Na margo vlastnej práce dodal, že aj keď si niekde možno jej písanie uľahčil, ako taká bola urobená v súlade so zákonom. „Čo mi potvrdili aj právnici,“ tvrdí.

Treba sa pozerať do budúcnosti

Kollár by privítal takú úpravu zákona, ktorá pravidlá vyjasní, ale nebude znamenať spätné preverovanie desiatok tisícov študentských prác a odoberanie titulov. Keby sa teraz začali spätne preverovať, môže podľa neho prísť o prácu či platové zaradenie veľké množstvo ľudí, od policajtov, sudcov, až po učiteľov či zamestnancov v štátnej správe. „Platí, že buď všetci alebo nikto, ale osobne si myslím, že sa treba pozerať do budúcnosti,“ zhrnul.

Jeho strana koalíciu pri hlasovaní v parlamente podrží. „Pre mňa je to jeden vynikajúci premiér. Dôkazom je aj obrovský balík dotácií, ktoré pre Slovenskú republiku vyrokoval,“ tvrdí Kollár. „Ja sa snažím v parlamente merať rovnakým metrom naprieč celým spektrom. Keď niekto urobí niečo dobre, ja ho pochválim. Takto som pochválil aj Petra Pellegriniho, ktorý, ešte keď bol premiérom, naštartoval boj proti novému koronavírusu. A potom to úspešne zvládla vláda na čele s Igorom Matovičom. Ja viem pochváliť človeka a je mi veľmi ľúto, že Robert Fico to nedokáže, že nedokáže prekročiť svoj tieň,“ reagoval na kritiku predsedu Smeru-SD, podľa ktorého Matovič v Bruseli zlyhal a Slovensko prišlo o stovky miliónov eur.

Koalícia podporí premiéra a vládu, mimoriadnu schôdzu blokovať nebude

Koaliční poslanci za odvolanie premiéra na mimoriadnej schôdzi nezahlasujú, vládu podporia. Zhodli sa na tom predsedovia poslaneckých klubov Za ľudí Jana Žitňanská, SaS Anna Zemanová, OĽaNO Michal Šipoš a Sme rodina Peter Pčolinský. Dohodli sa na tom na včerajšej koaličnej rade. Rovnako sa zhodli, že nebudú robiť obštrukcie a umožnia diskusiu.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zemanová nepočíta s tým, že by niektorí poslanci SaS hlasovali za odvolanie premiéra. Ku kauze diplomovej práce premiéra sa už podľa jej slov SaS vyjadrovať nebude. „Zhodli sme sa, že po vyše 20 rokoch sa už nebudeme vyjadrovať k niečomu, čo spravil vtedy Matovič. Je to jeho osobná vec a vec školy,“ uviedla.

Na tomto by nemala padnúť vláda

„Zhodli sme sa, že táto téma nie je témou, na ktorej by mala padnúť vláda, za tým si stojíme,“ doplnila Žitňanská. Nemyslí si, že by niektorí poslanci Za ľudí hlasovali za Matovičovo odvolanie. Poslanci si podľa nej uvedomujú množstvo výziev a reforiem stojacich pred novou vládou. Koaličná rada sa podľa Žitňanskej zhodla aj na tom, že hlasovanie niektorých poslancov OĽaNO za kotlebovský návrh bolo porušením koaličnej dohody. Budú o tom ešte hovoriť. Osobne nevidí dôvod na zmeny v koaličnej zmluve. „Dôležité je skôr čítať s porozumením. Kto si ju prečíta, má jasno v tom, ako sa majú správať koaliční poslanci,“ podotkla.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Šipoš nevidí dôvod na to, aby koalícia hlasovala proti premiérovi. Klub OĽaNO ešte bude o postupe hovoriť. Nepredpokladá však, že by niekto z nich nevyjadril dôveru premiérovi. Potvrdil, že otázku hlasovania poslancov OĽaNO za návrh ĽSNS ešte budú riešiť na samostatnej koaličnej rade v lete, aby do budúcna predišli podobným problémom. Pčolinský rovnako deklaroval klasický priebeh mimoriadnej schôdze. „Štandardne sa schôdza otvorí, prebehne rozprava, nebudú žiadne obštrukcie,“ uviedol s tým, že všetci poslanci Sme rodina podporia premiéra a celú jeho vládu. V súvislosti s hlasovaním poslancov OĽaNO za návrh ĽSNS poznamenal, že k tomu ešte bude zasadať koaličná rada. Na nej sa má dohodnúť postup v podobných prípadoch. „Bavili sme sa o tom, považujeme to za problém do budúcna,“ podotkol.

Opozícia bude Matoviča odvolávať

Premiér Igor Matovič bude po prvý raz od nástupu do funkcie čeliť odvolávaniu. Mimoriadna schôdza s návrhom na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády sa začne vo štvrtok (23. 7.) o 10.00 h. Návrh predložili opoziční poslanci Juraj Blanár zo Smeru a Richard Raši, ktorý pôsobí ako nezaradený poslanec a po odchode zo Smeru je v strane Petra Pellegriniho Hlas-SD. Urobili tak po medializovaní podozrení, že Matovičova diplomová práca je plagiát, dôvodov na jeho odvolanie vidia viacero. Návrh podpísalo 39 poslancov, 24 zo strany Smer a 15 zo strany Hlas.

Argumenty na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády zhrnula opozícia do štyroch bodov: neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov; neplnenie a odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády, na základe ktorého bola vláde vyslovená dôvera parlamentnou väčšinou; nepripravenosť na manažovanie plnenia ústavných povinností vlády, najmä tých, ktoré sú zamerané na hospodársky, sociálny a všestranný rozvoj SR, a prekrývanie nedostatočnej osobnej výbavy predsedu vlády aktivitami v oblasti politického marketingu a na sociálnych sieťach; neexistencia ucelenej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze. Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.