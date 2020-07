Meteorológovia prichádzajú s varovaním: V týchto okresoch Slovenska hrozia povodne

Pre rieku Ipeľ vydali meteorológovia výstrahu, ktorá zatiaľ trvá do nedele (19. 7.) do 7.30 h, v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec a Poltár. Rovnaká výstraha platí na hornom Hrone v okresoch Zvolen a Detva a pri rieke Slaná v Rimavskej Sobote.

Do nedeľného rána do 8.00 h trvá zatiaľ tiež výstraha prvého stupňa v okresoch Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Výstrahy do nedeľného večera platia pre okresy Svidník, Snina a Humenné.