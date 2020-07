Predpoveď POČASIA: Začiatkom týždňa sa ochladí! Čakajú nás teplé dni, ale aj búrky a vietor

Na juhovýchode Slovenska môže v nedeľu fúkať silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa pre okresy Rožňava, Košice mesto, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.

Začiatok týždňa bude chladnejší

Meteorológovia upozorňujú na možný výskyt vetra v týchto okresoch, ktorý krátkodobo v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. To podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a takáto rýchlosť vetra môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Upršanú sobotu však vystriedala relatívne slnečná nedeľa. Začiatok týždňa bude chladnejší, v strede sa oteplí a koncom týždňa sa opäť vráti chaldnejšie počasie.

Zdroj: SHMÚ

PONDELOK

Začiatok týždňa bude o niečo chladnejší. V pondelok bude slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 25 stupňov, na sever od 16 do 20. V noci bude jasno alebo malá oblačnosť. Nočná teplota bude od 6 do 11 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

UTOROK

V utorok k nám začne prúdiť o niečo teplejší vzduch. Cez deň bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa môže byť miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky. Cez deň bude o niečo teplejšie, najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 6 do 11 stupňov. Vietor bude slabý, cez deň na západe miestami juhovýchodný vietor s rýchlosťou 20 km/h.

Zdroj: Predpovede.sk

STREDA

V stredu k nám bude aj naďalej prúdiť teplý vzduch. Cez deň bude malá až zväčšená oblačnosť s teplotami od 25 do 30 stupňov, na severe miestami 23 stupňov. V noci sa bude teplota pohybovať od 9 do 15 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

ŠTVRTOK

Vo štvrtok sa opäť ochladí v dôsledku studeného frontu. Cez deň bude oblačno, mistami prehánky alebo búrky. Denná teplota sa bude pohybovať od 23 do 28 stupňov, na severozápade okolo 21 stupňov. V noci sa bude teplota pohybovať od 11 do 17 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

PIATOK

Koniec týždňa sa bude niesť v znamení malej, miestami zväčšenej oblačnosti. Ojedinele môžu byť aj prehánky alebo búrky. Denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí od 22 do 28 stupňov. V noci to bude od 9 do 15 stupňov.