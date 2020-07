Mimoriadna situácia na východe! VIDEO Živel vytopil domy: Na víkend sa netešte, predpoveď neveští nič dobré

Vyčíňanie počasia v Medzilaborciach

Zrážková činnosť spôsobila vo štvrtok podvečer v Medzilaborciach stúpanie miestnych potokov. V meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu.

Nagov držte sa Uverejnil používateľ Mirka Šaková Štvrtok 16. júla 2020

Ako sa ešte včera vyjadril primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský, najkritickejšou je situácia na Ševčenkovej ulici, kde sa vybrežil takzvaný Turcov potok. „Zalial štyri rodinné domy,“ priblížil. Podotkol tiež, že by mal zasadať krízový štáb. „Zatiaľ riešime, čo sa dá,“ dodal.

Mimoriadnu situáciu pre vybreženie miestneho Turcovho potoka v piatok odvolali. Druhý stupeň povodňovej aktivity však platí naďalej. „Neviem, kedy ho (druhý stupeň povodňovej aktivity) odvoláme, potoky sú stále veľké a prší,“ skonštatoval Višňovský s tým, že voda v Turcovom potoku do nočných hodín opadla. „Šťastie je, že dážď prestal v 'hodine dvanástej', ak by pršalo ešte pol hodiny, bolo by zle,“ doplnil.

Podľa jeho ďalších slov s vodou na svojich pozemkoch a v domoch zápasí aj približne desať domácností na Poľnej ulici, na mieste majú pomáhať i hasiči. Na mestskom majetku voda škody veľkých rozmerov nenapáchala. „Povytŕhalo nám miestami asfalt z ciest,“ opísal Višňovský.

Ako potvrdila hovorkyňa Úradu Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, vodu odčerpávajú aj z areálu Zariadenia sociálnych služieb Dotyk. Pod vodou sa ocitol areál, samotnú budovu zariadenia však voda nezasiahla.

Zatopenie ulíc v Medzilaborciach spôsobili zvýšené hladiny miestnych potokov spôsobené výdatnou zrážkovou činnosťou medzi 17.00 a 19.00 h vo štvrtok večer.

Podľa slov operačného dôstojníka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovali pre záplavy hasiči aj v obci Ňagov.

V piatok bude chladno

V prízemnom tlakovom poli zasahuje od západu do strednej Európy výbežok tlakovej výše. Súčasne sa vo vyšších vrstvách ovzdušia od severozápadu presúva do našej oblasti tlaková níž.

Počasie podľa lokality na Predpovede.sk

Bude oblačno až zamračené, na západe miestami aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach treba rátať s dažďom, prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Na hrebeňoch Tatier bude snežiť. Meteorológovia avizujú chladno.

Zdroj: Predpovede.sk

Najvyššia denná teplota dosiahne 19 až 24, na severe a miestami aj v Banskobystrickom kraji, Gemeri a Above 14 až 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi na okolo 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, na strednom Slovensku väčšinou slabý vietor.

V sobotu bude na viacerých miestach pršať

Počasie v našej oblasti bude ovplyvňovať tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia, ktorej stred sa presunie z Česka nad Chorvátsko.

Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach sa očakáva dážď alebo prehánky, zriedkavo búrky. Ojedinele hrozia aj intenzívne zrážky.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na 15 až 10, v údoliach bude ojedinele chladnejšie. Maximálna denná teplota sa vyšplhá na 20 až 25, na strednom Slovensku a na Spiši miestami na okolo 18 stupňov. Spočiatku bude fúkať prevažne severný vietor rýchlosťou do 20 km/h, postupne zoslabne.

S dažďom treba rátať aj v nedeľu

Od juhu bude nad naše územie zasahovať tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia.

Bude prevažne oblačno. V noci miestami, cez deň na viacerých miestach, sa objavia prehánky, ojedinele búrky.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota dovŕši 16 až 11 stupňov, v dolinách ojedinele chladnejšie. Najvyššia denná teplota dosiahne 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý, na východe východný vietor rýchlosťou do 20 km/h.