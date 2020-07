PRIESKUM hovorí jasne: Spoluprácu maďarských strán si želá 73 percent Maďarov na Slovensku

BRATISLAVA - Spoluprácu maďarských strán formou zlúčenia strán alebo spoločnej kandidátky si želá 73 percent príslušníkov maďarskej národnosti na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý realizovala v dňoch 23.– 30. júna na vzorke 710 respondentov na objednávku strany Most-Híd. Informoval o tom člen predstavenstva Mosta-Híd Konrád Rigó.

Až 61 percent opýtaných Maďarov si myslí, že existujúce maďarské strany by sa mali zlúčiť do jednej. Dvanásť percent preferuje spoluprácu maďarských strán. Rovnako 12 percent v prieskume označilo, že by mala vzniknúť úplne nová maďarská strana, ktorá bude reprezentovať záujmy Maďarov na Slovensku.

Takmer deväť percent sa prikláňa k tomu, že maďarské strany by si mali nájsť svojich partnerov medzi silnejšími slovenskými stranami a kandidovať vo voľbách na ich kandidátkach. Dve percentá zastávajú názor, že vôbec nie je potrebné, aby existovala samostatná maďarská etnická strana.

Respondentov sa pýtali aj na sympatie k politikom. Najlepšie obstáli politik SMK József Berényi a predseda Most-Híd a exminister životného prostredia László Sólymos. Berényi je sympatický takmer 57 percentám oslovených a Sólymos takmer 55 percentám.