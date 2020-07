FOTO Prezidentka prijala odchádzajúceho generálmajora: Založila tak novú tradíciu

Jindřich Joch a Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok prijala odchádzajúceho generálmajora Jindřicha Jocha. Ten odchádza z ozbrojených síl do zálohy. Hlava štátu tak založila novú tradíciu. Doteraz nebolo zvykom, aby prezident ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR prijal generála pred jeho odchodom do výslužby. Uviedla to na sociálnej sieti.