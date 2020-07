FOTO Najväčší slovenský festival v čase KORONAVÍRUSU: Silný odkaz Čaputovej! Niektoré veci sa nezmenia nikdy

Prezidentka hovorila v rozhovore so šéfredaktorom .týždňa Štefanom Hríbom o tom, ako vníma súčasnú vládu, ale aj kultúru v čase koronakrízy. Podľa nej sa po voľbách niektoré veci zmenili a rozbehli sa aj procesy v justícii. Niektoré veci sa však podľa nej možno nikdy nezmenia. Pre prezidentku je tento ročník iný. „Dnes sme diskutovali so Štefanom Hríbom v letiskovej veži nad takmer prázdnym letiskom,“ napísala na sociálnej sieti.

Svet aj naše životy sa zmenili

„Pre mnohých z vás bývala Pohoda nezabudnuteľným prázdninovým zážitkom a miestom krásnych stretnutí, mnohí ste nevynechali ani jeden jej ročník. A takto, pri pohľade na prázdne letisko, máme možnosť si ešte viac uvedomiť, ako sa svet okolo nás aj naše životy za posledných pár mesiacov zmenili,“ dodala.

Snažím sa byť pozorná

Prezidentka reagovala na svoj výrok spred roka, aby sme si dávali pozor na naše egá. To, či dokázala zvládnuť vlastné ego, podľa nej vedia povedať jej najbližší. „Faktom je, že sa snažím byť pozorná. Osobitne, keď sa o niečom rozhodujem. Keď som o niečom veľmi silno rozhodnutá, ak ide o oblasť, kde mám expertízu z minulosti, uvedomujem si, aké je dôležité nepodľahnúť nadšeniu zo seba samej,“ uviedla s tým, že si vypočuje názory, ktoré jej spočiatku nesedia. „Nehovorím o kúpe kvetu do svojej záhrady, ale o výkone verejnej funkcie.“

Podľa Čaputovej to, akí sme, definuje to, ako komunikujeme, aké kroky robíme a ako sa rozhodujeme na každej jednej hodnotovej križovatke. „Je dôležité byť v harmónii so sebou samým, lebo iba tak môžeme byť v harmónii s celkom, ktorý nás obklopuje,“ reagovala Čaputová s tým, že je jedno, či ide o mandát prezidentky, alebo o inú prácu. „Sebapoznanie je dôležitý predpoklad ku všetkému, čo robím.“

Niektoré veci sa zmenili...

Po voľbách všetci očakávali, že sa veľa vecí zmení. Prezidentka Čaputová na adresu novej vlády uviedla, že určite sa niektoré veci zmenili. „Niektoré veci sa ešte nezmenili a niektoré veci sa možno už ani nezmenia,“ uviedla. „Myslím si, že v spoločnosti sa aj vďaka zmene po voľbách dejú isté uvoľnenia a procesy, ktoré predtým možno neboli možné v takej miere. Vyšetrujú sa závažné trestné činy.“

Za prvý krok považuje trestné stíhanie šéfa Štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru. Na mnohé ďalšie zmeny, ako zmeny v justícii, ktoré prezidentka považuje za veľmi dobré, či avizované zmeny vlády v programovom vyhlásení, sú už našliapnuté.

... niektoré zmeny sa neudejú

„Niektoré zmeny, ktoré sme možno očakávali sa, zdá sa, neudejú,“ uviedla Čaputová. Týka sa to podľa nej niektorých hodnotových otázok či zmene v rétorike. Jednou z tém, pri ktorej sa to ukázalo, je kauza Kollárovej diplomovej práce. „Je jasné, že mnohí ľudia mali iné očakávania, než je výsledok. Je to zaujímavé pozorovať celé toto dianie,“ komentovala situáciu prezidentka, podľa ktorej sú postoje ľudí k tejto téme rôzne. „Pri výkone verejnej moci musíme mať tie najvyššie štandardy.“

Čaputová podotkla, že medzi predstaviteľmi súčasnej vládnej koalície vládne iný typ komunikácie, než aký by preferovala ona. „Ak to vyhovuje koaličným partnerom, myslím vzájomná komunikácia, je to niečo, čo pozorujem zvonku a nemám dôvod do toho zasahovať, pokiaľ sa to týka vnútrokoaličných vzťahov,“ uviedla.

Kultúra je dôležitá

V rámci festivalu prezidentka komentovala aj oblasť kultúry, ktorú koronakríza takisto vo veľkom zasiahla. Herci nemohli hrať, nemohlo sa natáčať, robiť koncerty. Čaputová v tom vidí paradox. „Kultúra dostávala zabrať, aj ľudia, ktorí v nej pracujú, pretože prišli o príjmy, istotu, ale aj o možnosť sebarealizovať sa,“ povedala. „Paradoxne prvé, po čom sme počas krízy siahli, boli knihy, hudba, filmy, aby sme si tým spríjemnili čas, ktorý sme museli tráviť doma,“ komentovala prezidentka.

Sama prezidentka sa snaží prispievať do kultúry návštevou divadiel, múzeí a iných akcií. „Aby som poukázala na to, že aj toto je dôležitá súčasť nášho života,“ dodala. Na konci debaty odkázala ľuďom, aby sme sa nevzdávali. „Nestrácajme nádej. Žijeme ťažkú dobu a nevieme, čo nás čaká. Neistota je zaujímavý balans po tenkom ľade, ale nádej je nevyhnutná na prežitie,“ uviedla na záver s tým, aby sme sa nevzdávali a prežili ťažké chvíle. Pohoda sa tento rok kvôli koronavírusu nekonala. Organizátor Michal Kaščák však pripravil festival online, vďaka čomu si ho mohli diváci vychutnať na sociálnych sieťach.

