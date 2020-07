Čaputová prehovorila ku Gröhlingovej diplomovke: Chce vedieť viac, predvolanie na koberček!

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa chce dôkladnejšie oboznámiť aj s argumentáciou ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) k jeho diplomovej práci. Uviedol to hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Zdôvodňuje to tým, že podľa utorkových vyjadrení šéfa rezortu školstva by to znamenalo, že štandardy súvisiace s posudzovaním záverečných prác na fakulte, na ktorej štúdium ukončil, boli v minulosti nastavené veľmi nízko. Prezidentka pripomína, že so súčasnou vládou sa spájajú oprávnené očakávania verejnosti k uplatňovaniu politickej kultúry aj politickej zodpovednosti. "Pre budovanie dôvery v spravodlivosť a inštitúcie je veľmi dôležité dodržiavanie presne takých istých princípov, ktoré predstavitelia koalície žiadali v minulosti od svojich politických oponentov," dodala.

Šéf rezortu školstva v utorok uviedol, že netvrdí, že jeho "práca je hviezdna a super", ale nepovažuje za správne, aby sa tieto práce z minulosti posudzovali podľa aktuálnych podmienok. Zdôraznil, že keď sa po rokoch pozrel na svoju prácu, tak by ju v súčasnosti napísal lepšie. Za svojím titulom si však stojí a odmieta, že by sa k nemu dostal podvodom. Tvrdí, že prácu napísal podľa vtedy platných pravidiel, ktoré povoľovali 50-percentnú zhodu. K faktu, že jeho prácu odstránili z internetu po 11 rokoch, sa vyjadril, že ju museli odstrániť na základe licenčnej zmluvy. "Práca je zverejnená v knižnici a môžete si ju tam pokojne pozrieť. To, o čom sa včera písalo, bol iba internetový zdroj," vysvetlil Gröhling.

Denník N v pondelok (13. 7.) informoval, že minister školstva získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu. "V čase škandálu Borisa Kollára (Sme rodina) Paneurópsku vysokú školu požiadal, aby stiahla jeho práce z webu knižnice," uviedol denník. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) reagoval, že by mu bolo ľúto, ak by vláda o Gröhlinga ako o ministra školstva prišla.

Gröhling by sa mal k tomu postaviť chlapsky

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (nezaradený) zatiaľ nezachytil, že by chcel minister školstva Branislav Gröhling (SaS) urobiť politické gesto v súvislosti so svojou záverečnou prácou. Minister by sa podľa Pellegriniho mal k prípadu postaviť "chlapsky". Vládna koalícia sa v tejto veci podľa Pellegriniho bude podporovať. Predseda Smeru-SD Robert Fico nechcel Gröhlinga komentovať. V tejto súvislosti označil súčasnú koalíciu za nekompetentnú partiu.

Pellegrini si myslí, že keď politické gesto neurobil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, tak by sa "možno viac chlapsky" mal k veci postaviť minister školstva, ktorý má byť podľa jeho slov etalónom čestnosti a vzorom pre všetkých študentov "a nie svoju prácu žiadať utajiť alebo ju stiahnuť z internetu".

"Bolo by to veľmi dobré politické gesto a keďže tak nemieni spraviť a asi tak nespraví, myslím si, že si ľudia pomyslia celkovo o strane SaS svoje, pretože si budú púšťať vyjadrenia predstaviteľov SaS z minulého týždňa vo vzťahu k Borisovi Kollárovi a teraz budú vidieť zase to 'salto mortale', keď už ide o ich vlastného ministra, je všetko naopak," priblížil podpredseda parlamentu. Pellegrini si myslí, že prípad netreba nechať zamiesť pod koberec. "Nakoniec sa z koalície stane banda, čo sa bude navzájom podporovať, len aby im neprišli na tieto pofidérne záverečné práce," dodal.

Smer-SD si podľa Fica zachová svoju vnútornú integritu, keď nekomentoval ani prípad Kollárovej práce, ani rigoróznej práce niekdajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka. Fico podľa svojich slov nemá dostatok informácií a nechce vynášať súdy. Dodal len, že 'takáto nekompetentná partia ľudí' nikdy na Slovensku nevládla. "To, že niekto opísal diplomovku, je vrchol ich spôsobu života," skonštatoval.