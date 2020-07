ROZHOVOR Richard Sulík o kupovaní poslancov: Ak má Matovič takúto obavu, zrejme sa to týka jeho klubu

„Samozrejme, nie je to pekná vizitka pre Borisa mať „opajcnutú“ diplomovku, lebo ten fakt naďalej zostáva,“ povedal pre Topky Sulík.

Poznámka redakcie: Rozhovor bol robený v čase, keď ešte neboli pochybnosti okolo diplomovej práce ministra školstva. Minister hospodárstva Richard Sulík sa chce k tejto téme vyjadriť spolu s Igorom Matovičom na TB.

Aká je dnes situácia v koalícií po vyslovení dôvery Borisovi Kollárovi na čele parlamentu?

Vzťahy sa obnovili. Situácia sa znormalizovala. Po hlasovaní sme mali vládu, kde sme prebrali veľa bodov. Zvolili sme nového šéfa ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). A fungujeme ďalej.

Dva týždne SaS a Za ľudí vyzývali Kollára, aby sa vzdal funkcie. On spolu s premiéromzahrali vabank. Nakoniec ste sa spolu s poslancami Za ľudí hlasovania ani nezúčastnili. Prečo? Prečo ste neboli zásadoví, stiahli ste chvost, ako tvrdil Matovič a nevyjadrili svoj jednoznačný postoj?

Náš poslanecký klub sa rozhodol vyzvať Borisa Kollára na odstúpenie. Keď už prišlo k hlasovaniu, povedali sme si, že je to problém, ktorý si môže vyriešiť len on. Ocenil som, že sa Boris Kollár postavil odvážne k situácii. Vyhlásil tajnú voľbu a povedal: môžete alebo aj nemusíte za mňa hlasovať. A my sme si povedali, že fungovanie koalície je pre nás dôležité.

Igor Matovič v tejto súvislosti napísal: „Po dvoch týždňoch hry na zásadových zdrhnúť z hlasovania, kde môžete svoje slová skutkami naplniť. Je také divadelné. Mám rád ľudí, ktorých áno je áno a nie je nie.“ Tuším vám dal jasne najavo, že vás nemá rád...

Myslím si, že moje áno je áno. Už častejšie mal takéto vyjadrenia. Ja na rozdiel od Igora Matoviča nebudem posielať cez médiá a sociálne siete odkazy. Dehonestujúce výroky v prvom rade hovoria o ich autorovi.

Keby Boris Kollár nezískal dôveru a odišiel by z koalície, tá by mohla so 78 hlasmi fungovať ďalej.

Áno. Fungovala by. Ale podľa mňa by z koalície aj tak neodišiel. Tá kauza je pre mňa už uzavretá.

Dva týždne verejnosť počúvala, ako majú poslanci SaS a Za ľudí problém s jeho diplomovkou. Naozaj ma zaujíma, prečo ste nezahlasovali za to, čo ste celý čas tvrdili. Prečo ste Kollárovi nedali najavo svoj postoj?

Už som vám to povedal. Pre mňa je to naozaj uzavreté. Už sme sa k tomu dostatočne vyjadrili. Nechce sa mi vracať do minulosti.

Ak by odišiel Boris Kollár z koalície, mali by ste aj tak väčšinu. Za ľudí povedali, že ich poslanci sú jednotní a nedajú sa kúpiť. Vy viete garantovať vašich poslancov?

Rovnako to platí aj o našom klube. Náš klub je stabilný. Všetci poslanci sú niekoľkoroční členovia a mnohí už boli poslancami za SaS. Poznáme sa. Za náš poslanecký klub sa viem zaručiť, za stabilitu a jeho neúplatnosť.

Igor Matovič hovoril, že ak by ste zostali traja bez Borisa Kollára a jeho poslancov, traja poslanci by sa dali kúpiť a bolo by po koalícií.

Ak má Igor Matovič takúto obavu, zrejme sa to týka jeho klubu.

Máte rád Borisa Kollára?

Vychádzam s ním pracovne. Politika nie je o tom, či niekoho mám rád alebo nie. Dôležité je, aby dohody platili. A to je kľúčové. Zatiaľ dohody väčšinou platia.

Zmenila sa situácia v koalícií po hlasovaní o dôvere Borisa Kollára? Nie je to tak, že Boris Kollár si len upevnil pozíciu v koalícií? A SaS spolu so stranou Za ľudí ste zostali na chvoste, keď si s vami môžu robiť čo chcú?

Nemám tento pocit. Skôr mám pocit, že všetky štyri strany sú rady, že to majú za sebou. Samozrejme, nie je to pekná vizitka pre Borisa mať „opajcnutú“ diplomovku, lebo ten fakt naďalej zostáva. Nebude len titul ďalej používať.

Chceli ste nastoliť novú politickú kultúru. To vám naozaj stačí?

Zákon mu nedovoľuje titul vrátiť alebo mu ho zobrať, tak čo mi má stačiť viac.

Ako je to s vašimi poslancami a ostatnými vo vysokých pozíciách? Všetci majú diplomovky v poriadku?

Spolieham sa na to, že diplomovky našich ľudí sú v poriadku. Za moju vám viem povedať, že každé jedno slovo som písal sám. Možno dve tri vety sú odcitované. A možno ani to nie.

Pochybnosti sú okolo diplomovky Branislava Grohlinga. Ak sa preukáže jeho pochybenie, stiahnete ho z postu ministra školstva? Minister školstva dostal cez médiá úlohu od Igora Matoviča, že treba preskúmať všetky diplomovky.

Myslím, že všetci sme sa zhodli na tom, že je to hlúposť. A nič také sa pripravovať nebude.

Videli ste, čo povedal Boris Kollár Jurajovi Šeligovi? Hovoril o odpornom farizejovi, o Andrejovi Kiskovi ako daňovom podvodníkovi...

K tomuto sa už vôbec nebudem vyjadrovať. Ak títo dvaja páni majú za potrebu si verejne odkazovať, nech to robia. Ja to nerobím. Mrzí ma, že niektorí to robia a ja to určite nebudem verejne komentovať.

Je v poriadku, že Boris Kollár o predsedovi koaličnej strany hovorí ako o daňovom podvodníkovi?

Ako som povedal. Nebudem sa k tomu vyjadrovať.

Keď útočil na Kisku, kotlebovci mu tlieskali...

Ťažko sa dá zaujať postoj, že čokoľvek robia kotlebovci, je to automaticky zlé. Keď povedia, že dva plus dva je štyri, tak čo mám povedať, že je to zlé? Napríklad mne Kotlebovci v parlamente tiež tlieskali a povedali mi, že podnikateľské „kilečko“ obsahuje veľa dobrých bodov. Čo mám s tým urobiť? Mám začať tie body škrtať?Keď majú pocit, že niečo sa im páči, tak to ocenia potleskom.

Na to, aby parlament bol uznášaniaschopný, počas prestávky zahlasovali traja bývali poslanci Kotlebovcov a vďaka nim Boris Kollár zostal vo funkcii. Rysuje sa s nimi potenciálna dohoda do budúcnosti?

Ja som s nimi určite nerokoval. Ale je pravdou, že keď som predkladal „kilečko“ do parlamentu, navštívil som všetky kluby. Aj ich klub. Reagovali spôsobom, že keď to bude rozumné, podporia opatrenia. Nie je to spolupráca, ale parlamentná komunikácia. Zásadne odmietam, aby som rokoval s Kotlebovcami o koalícii.

Hovorím však o bývalých troch Kotlebovcov, ktorí odišli z klubu.

Nevyznám sa v tom do detailov. Celý deň som tu zašitý na ministerstve a pracujem na veciach súvisiacich s agendou ministerstvo hospodárstva.