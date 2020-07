Cez víkendy sa testuje menej, tvrdí Krajčí: VIDEO Niektoré z nich by mali hradiť z eurofondov

Minister zdravotníctva Marek Krajčí

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Testovania pacientov, ktorí sú pred operáciou, či testovanie osôb, ktoré sa vracajú do zariadení sociálnych služieb (ZSS) zo zahraničia, by mali byť hradené z eurofondov. V pondelok to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí.