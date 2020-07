V najbližšom čase oznámim, či budem kandidovať za šéfku Za ľudí, hovorí Remišová

Remišová si podľa svojich slov váži podporu od Kisku. "Ďakujem Andrejovi Kiskovi za prejavenú dôveru a podporu. Veľmi si to vážim. Pred snemom, ktorý je naplánovaný na 8. augusta, sa budem rozprávať s našimi členmi a priaznivcami v regiónoch. Chcem s nimi hovoriť o vízii strany Za ľudí do budúcnosti, o vízii, ktorú máme pre Slovensko. Naša strana má v regiónoch množstvo kvalitných ľudí a preto je mojim cieľom, aby bol hlas regiónov v strane silný a akceptovaný," povedala.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) na sociálenj sieti reagovala tým, že Kiska bol pre ňu v strane zárukou hodnôt, s ktorými sa stotožňuje, a pre ktoré do politiky vstúpila. "To, ako vidí budúcnosť svoju, ale aj budúcnosť strany on, jej zakladateľ, a v kom vidí svojho zodpovedného nástupcu, je pre mňa kľúčové," uviedla s tým, že bude podporovať jeho víziu a pomáhať ju naplniť.

Exprezident v rozhovore uviedol, že Remišová by ako skúsená politička mala prijať výzvu a kandidovať za predsedníčku Za ľudí. "Ona ako predsedníčka by s Jurajom Šeligom, ktorý patrí medzi najväčšie politické talenty na Slovensku, dokázali vytvoriť úžasne silný tandem, ktorý by stranu dokázal potiahnuť. Je to pre mňa úplne ideálny scenár," priblížil. Kiska nedávno oznámil, že predsedom Za ľudí ostane len do augustového snemu, kandidovať na ňom už nebude. V líderskej pozícii ho od parlamentných volieb zastupuje Remišová. Ako ďalší možný kandidát na šéfa strany sa spomína podpredseda Juraj Šeliga, ktorý ešte minulý týždeň kandidatúru nevylučoval.