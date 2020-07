Rezort práce sa pripravuje na druhú vlnu KORONAVÍRUSU: Prijali sme preventívne opatrenia

BRATISLAVA - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) požiadal zariadenia sociálnych služieb, aby vyhodnotili opatrenia a boli pripravené, ak by prišla prípadná druhá vlna pandémie. Majú napríklad za úlohu urobiť si 14-dňovú rezervu ochranných pomôcok. Okrem toho rezort práce vydal usmernenie, v ktorom im odporúča ďalšie opatrenia.

Minister vyčíslil, že celková pomoc pre zariadenia sociálnych služieb doteraz bola vo výške viac ako 10 miliónov eur a všetkým zariadeniam bolo poskytnutých viac ako štyri milióny rúšok, 185.600 chirurgických rukavíc, 30.000 respirátorov, 15.000 ochranných okuliarov a 2790 litrov dezinfekcie

Prijali sme preventívne opatrenia

„Vzhľadom k tomu, že po otvorení hraníc je zvýšená pravdepodobnosť lokálnych ohnísk nákazy, tak som minulý týždeň zvolal krízový štáb ministerstva práce. Vydal som úlohy, aby boli prijaté preventívne opatrenia na to, aby sme boli pripravení, ak niekde takéto ohnisko vznikne, aby sme mohli reagovať okamžite,“ povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii Krajniak.

Minister si však nemyslí, že na Slovensku už je druhá vlna pandémie. „Myslíme si, že sú to lokálne ohniská spôsobené najmä kontaktmi so zahraničím, ale nechceme nič podceniť,“ priblížil Krajniak. Každé zariadenie dostalo pokyn zanalyzovať opatrenia z prvej vlny a vyhodnotili dobré príklady z praxe, aby medzi sebou komunikovali. Tiež majú sledovať a spracovať podklady k príprave na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie. „Nabádam k tomu, aby sme nepoľavili z opatrnosti, aby sme čo najviac uplatňovali predbežné opatrenia. Každé zariadenie dostalo za úlohu zadefinovať opatrenia v prípade, že sa zhorší situácia. Dávali sme to na okresy,“ doplnil minister.

14-dňová rezerva

Okrem toho má mať každé zariadenie 14-dňovú rezervu ochranných pomôcok. „Vydali sme v usmernení odporúčanie, aby pokiaľ je to možné, bol bezkontaktný styk, návštevy boli vo vonkajších priestoroch a aby sme prispôsobili situácii aj periodicitu a dĺžku návštev. Odporučili sme dočasné zrušenie organizácie spoločenských podujatí pre klientov, skupinových terapií,“ vysvetlil Krajniak. V ambulantných formách sociálnych služieb rezort odporúča, aby sa obmedzil počet klientov, prípadne skrátil čas pobytu.

„Počas prvej vlny sa ukázalo, že riaditelia zariadení sociálnych služieb sa správali veľmi zodpovedne. Preto sme vydali toto usmernenie vo forme odporúčania, nie príkazu, lebo máme dôveru voči zriaďovateľom aj riaditeľom zariadení, že dokážu vyhodnotiť zodpovedne situáciu priamo na mieste a majú právomoc, ak sa tak rozhodnú, sprísniť opatrenia,“ dodal Krajniak.