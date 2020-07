FOTO Tragická streda pod Donovalmi: Pri nehode sa zranilo 5 ľudí, jeden z nich zahynul

Pri nehode pod Donovalmi sa zranilo 5 ľudí, jeden z nich zahynul

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

BANSKÁ BYSTRICA – Päť zranených osôb, prevezených do nemocnice, z ktorých jedna zraneniam podľahla - to je výsledok dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu v Banskej Bystrici, v časti Uľanka. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Za dva dni je to už druhá smrteľná nehoda v Banskobystrickom okrese.