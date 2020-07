Slovensko sa uchádza o novú investíciu automobilky Volkswagen, tvrdí Matovič

BRATISLAVA – Slovensko rokuje o spolupráci s desiatkami investorov a v hre sú tisícky možných nových pracovných miest. Povedal to v stredu po rokovaní vlády premiér Igor Matovič s tým, že jednou z možných investícií je aj rozšírenie výroby v spoločnosti Volkswagen.

Podľa premiéra automobilový koncern hľadá náhradu za zrušenú výstavbu nového závodu v Turecku. O umiestnení investície sa má v centrále Volkswagenu vo Wolfsburgu rozhodovať počas leta."Rokujeme s desiatkami rôznych investorov a kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," upozornil Matovič.

"Snažíme sa hlavne ich ubezpečiť o tom, že naozaj máme záujem urobiť zo Slovenska opätovne investičného tigra v rámci Európy a takým spôsobom zabezpečiť zdravé podnikateľské prostredie, aby na Slovensko chceli prísť, aby tu investovali, aby zamestnávali ľudí," povedal premiér.

V prípade možnej investície automobilky Volkswagen na Slovensku Matovič pripomenul, že táto spoločnosť odstúpila od zámeru postaviť nový závod v Turecku. "V Turecku investovať nebudú, takže hľadajú tú investíciu v niektorých z ich európskych závodov. My urobíme všetko pre to aby sme to získali," uviedol premiér.

Volkswagen oficiálne oznámil, že nepostaví svoju novú továreň v Turecku začiatkom júla. Odôvodnil to pandémiou nového koronavírusu. Volkswagen už pred pandémiou pozastavil plány na expanziu v Turecku, keďže vyvolávali kontroverzné reakcie po ofenzíve Ankary v severovýchodnej Sýrii.