Dôvody na odvolanie komisárov pre deti a pre osoby s ŤZP sa rozšíria, schválila to vláda

BRATISLAVA - Dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby s zdravotným postihnutím sa rozšíria. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Novelu by mal parlament schváliť v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

"Predkladaný návrh zákona má za cieľ doplnenie dôvodov možného odvolania tak, aby bolo možné reagovať na prípadné porušenie zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s výkonom funkcie komisára a nespôsobilosť komisára vykonávať funkciu nezávisle a nestranne," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v predkladacej správe k zákonu.

Podstatou činnosti komisárov je podľa rezortu sociálnych vecí špecializovaná verejná ochrana práv detí v prípade komisára pre deti a práv osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) v prípade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Je teda zrejmé, že na tieto inštitúty sú kladené mimoriadne vysoké nároky, a to na odbornosť, ako aj na morálne a osobnostné predpoklady. Kumulatívne splnenie týchto predpokladov na výkon funkcie sa má okrem samotnej schopnosti efektívne hájiť práva detí, respektíve práva osôb so zdravotným postihnutím premietnuť aj v schopnosti vykonávať funkciu nezávisle a nestranne.

Zdroj: Topk/Ján Zemiar

Aktuálna právna úprava nemá podľa MPSVR dostatočný mechanizmus pre prípady, že niektorý z vyššie uvedených predpokladov nie je napĺňaný. Navrhuje sa preto doplnenie dôvodov, pre ktoré je možné na návrh príslušného výboru Národnej rady (NR) SR , teda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, odvolať komisára z jeho funkcie.

Dôvody sú podľa rezortu práce naformulované jasne – porušenie zákona o komisároch alebo súvisiacich právnych predpisov výlučne spojené s výkonom funkcie komisára alebo nespôsobilosť vykonávať funkciu nezávisle. V záujme dodržania Parížskych princípov, teda zabezpečenia miery nezávislosti potrebnej na výkon funkcie, sa tiež navrhuje, aby počet hlasov potrebný na odvolanie komisára z funkcie bol vyšší ako počet hlasov potrebný na jeho voľbu.