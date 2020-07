Vláda prerušila rokovanie o prvej pomoci: VIDEO Šéf rezortu práce sa stretne s expertmi

Potom sa rozhodne, aká dĺžka predĺženia pomoci od štátu pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby bude najlepšia. Uviedol to po rokovaní vlády na brífingu minister práce Milan Krajniak. "Príslušný bod rokovania vlády sme prerušili. Mali by sme sa stretnúť tento týždeň na ekonomickom krízovom štábe. Predebatujeme to aj s expertmi, ktorí tam sú, a rozhodneme, aká dĺžka predĺženia bude najlepšia," priblížil Krajniak.

Upozornil, že ide iba o "technické opatrenie", pretože pomoc od štátu sa bude poskytovať dovtedy, kým bude potrebná. "Už dnes sú možné úpravy schémy pomoci z mesiaca na mesiac," dodal šéf rezortu práce. Predpokladané výdavky na podporu udržania zamestnanosti v rámci projektu Prvá pomoc v prípade predĺženia realizácie projektu o ďalšie dva mesiace predstavujú podľa ministerstva práce sumu 133,8 milióna eur a v prípade jeho predĺženia do konca tohto roka predstavujú sumu 237,6 milióna eur.

"V oboch alternatívach sú tieto výdavky v rámci schváleného finančného limitu 1,38 miliardy eur. Odhad vývoja potreby finančných prostriedkov zohľadňuje aktuálnu makroekonomickú prognózu Národnej banky Slovenska a odzrkadľuje vývoj čerpania pomoci za mesiace marec až máj 2020," dodalo ministerstvo práce.