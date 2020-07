Matovičov odkaz koaličným partnerom: SaS a Za ľudí hrali divadlo! Premiérom nikdy netúžil byť

Matovič sa v špeciálnom vydaní novín na TV JOJ objavil ako jeden z posledných členov novej vlády. V úvode prezradil, že minulý týždeň absolvoval videokonferenciu s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Ten sa ho okrem pracovných otázok spýtal aj jednu osobnú, a síce, ako sa cíti v koži premiéra. "Ja neviem povedať, pretože som nikdy netúžil byť premiérom a nikdy som si nemyslel, že naše politické hnutie vyhrá voľby. Vždy som si myslel, že našou a mojou úlohou je bojovať na barikádach. Odbojovať si to a na konci dňa budú tí druhí, čo to budú riadiť a my budeme iba pomáhať," priznal nečakane Matovič.

Zdroj: reprofoto tv joj

Stal som sa niekým, kým som netúžil byť

Matovič pokračoval s tým, že sa stal niekým, kým netúžil byť, ale "patrí sa chytiť tú zodpovednosť za pačesy a snažím sa ako najlepšie viem,". Premiér pokračuje tvrdením, že je dôležité udržať vládnu väčšinu. "Je to kvôli bývalej vláde, ktorá tu dlhé roky vládla a mala v rukách množstvo inštitúcii, slovenskú politiku, prokuratúru, súdnictvo. Budú robiť všetko, aby nám tých poslancov rozobrali," hovorí Matovič.

Spomienky na odchod zo SaSky

Súčasný predseda vlády po odchode z klubu SaS, ktorý sa udial pred takmer desiatimi rokmi nepredpokladal, že by sa raz stal premiérom a že by to ľutoval. "Mne Richard Sulík nikdy nevyčítal, že sa naše cesty rozišli. Boli sme od začiatku takto dohodnutí. Dohoda bola o tom, že ako hnutie obyčajných ľudí sme v klube SaS minimálne do decembra 2010 a v podstate sme tak trochu aj presluhovali," spomína Matovič.

Sulík ma vyhodil

"Nakoniec ma v podstate vyhodil za to, že som hlasoval za zákon o dvojakom občianstve a že som nesúhlasil, aby sa na Slovensku iba tak rozdávalo dvojité občianstvo bez akýchkoľvek podmienok. Vtedy Richard tak verejne vystúpil a povedal, že to bola posledná kvapka v sude. Celkom sa mi to prirovnanie páčilo," dodáva Matovič, ktorý odmietol, že by si kariéru postavil na základoch konfliktu s Richardom Sulíkom.

Odvolávanie Kollára

Diplomová práca je niečo, s čím sa musí Boris Kollár ľudsky vysporiadať, vyhlásil v štúdiu premiér Igor Matovič. "Zároveň som síce šéf, ale som partner - koalícia. Pre mňa je priorita splniť to, čo sme ľuďom sľúbili. Aby sa tu nevraždili novinári, aby sa nerozkrádal štátny rozpočet, aby sa tu dobre podnikalo. Preto potrebujem udržať vládnu koalíciu. Ak tých ľudí budem vyhadzovať, v lete sa môžeme rozpadnúť a môže sa mafia vrátiť," hovorí líder OĽaNO.

Matovič si myslí, že Kollárov vlastný návrh na vlastné odvolanie bol dobrý nápad. "Ak si Kollár myslí, že by ho mali odvolať, dal im možnosť a dopadlo to presne tak, ako som hovoril. Zľakli sa," zopakoval svoj postoj Matovič. "Nikto z nás by nemal kryť, že niekomu ukradol jeho duševné vlastníctvo. No v tejto veci mojím cieľom je, že sme ľuďom sľúbiili, že zmeníme Slovensko, na to potrebujem, aby koalícia zostala," opäť vyhlásil Matovič.

Zdroj: reprofoto tv joj

"Počul som o tej drsnej diskusii v parlamente. Nebudem nikoho obhajovať. Pre mňa je dôležité, ak v politike vidím rovných ľudí. Dnes sa ukázalo, že Za ľudí a SaS hrali divadlo. Dnes hlasovať nešli a de facto povedali, že Boris Kollár môže zostať predsedom národnej rady," myslí si Matovič.

Matovič priznal aj slabú stránku koalície. "My nemáme ten tmel, ktorý mali vlády pred nami. Na Slovensku úplne bežne bolo, že tým tmelom bol spoločný biznis, peniaze, ťažké peniaze. Ľudia vedeli, že ten biznis ich spolu udrží. My toto nerobíme," myslí si premiér.

Statusy na sociálnej sieti

Prišla reč aj na Matovičove statusy. Priznal aj to, že ich časté zverejňovanie už niekoľkokrát oľutoval. "Ale jasné, že áno. Kto z nás nerobí chyby?" spýtal sa v štúdiu Matovič. "Ten Facebook je pre mňa priestor vyventilovania vlastných emócií," skonštatoval Matovič, ktorý vníma aj to, že sú aj ľudia, ktorí si z toho robia srandu. "Čo je na tom, že si o jednej v noci zavesím na status fotku, ako mi manželka nakrájala plátok voňavého melóna?" opäť sa spýtal Matovič.

Ukážka jedného zo statusov premiéra Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Premiér tieto statusy nevníma ako nedôstojné. Hovorí, že si na to vždy vie nájsť čas. "Mne trvá bežný status napísať asi dve minútky. Rád napíšem status aj keď som na ceste domov alebo opačne," hovorí predseda vlády.